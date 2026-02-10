Pistoia festeggia Marchioni: a 90 anni conquista altri due record mondiali di staffetta

I magnifici 7. Sette come i primati mondiali messi assieme dalla fantastica staffetta italiana guidata da Remo Marchioni, presidente nonché atleta di grande spessore, dell’Atletica Pistoia.

Il campione master nativo di Gaggio Montano, ma da sempre legato alla città di Pistoia, e i suoi compagni Francesco Paderno, Vincenzo Vanda e Andrea Corvetti hanno stabilito i nuovi record delle staffette indoor 4x200 metri e 4x400m M90 a Padova, togliendoli agli Stati Uniti.

Con prestazioni rimarchevoli, hanno abbassato notevolmente i tempi realizzati dal quartetto a stelle e strisce: basti pensare che nella 4x200m hanno chiuso in 3’25”47 (5’40”82 era il tempo da battere) e che nella 4x400m hanno concluso la prova in 8’12”69 (il precedente era di 12’54”41).

Con questi due nuovi primati iridati, Marchioni ha portato a 7 i suoi record mondiali in staffetta: lo scorso autunno, a Novara, assieme a Paderno, Roberto Maiocchi e Vanda frantumò il primato mondiale della staffetta 4x100m M90 all’aperto (1’27”37 il nuovo primato; 1’33”52 il vecchio, appartenente a un quartetto giapponese) e con Andrea Corvetti, Vanda e Paderno quello della 4x400m M90 all’aperto (8’17”55; anche in questo caso il primato è stato strappato allo stesso quartetto nipponico).

Ma Marchioni è primatista mondiale anche della staffetta all’aperto 4x400m M85 e delle staffette indoor 4x200m e 4x400m M85.

Record che danno lustro a Pistoia, alla Toscana e all’Italia.

A Padova, ove sono stati subito degnamente festeggiati da organizzatori e pubblico, è stata scritta un’altra splendida pagina della storia dell’atletica master internazionale. Imprese che valorizzano il movimento master tricolore, dimostrando, ancora una volta, come la passione e la qualità possano superare ogni limite anagrafico.

"Sono felice di quello che siamo riusciti a fare – le prime parole di Remo Marchioni al termine della 'due giorni' in pista –. Dedico questi successi in primis a me stesso, che ci ho sempre creduto, e poi ai miei compagni di squadra, a Pistoia, all’Atletica Pistoia, allo sport e alla vita. Grazie alla testa, fondamentale, sono proiettato verso nuovi traguardi". Ad maiora.

Fonte: Atletica Pistoia - Ufficio Stampa

