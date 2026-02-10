Sanità privata e Rsa, anche in Toscana scatta lo stato di agitazione

Sanità
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Contratti scaduti da anni e salari sempre più lontani dal pubblico: i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl proclamane lo stato di agitazione del personale

Anche in Toscana monta la protesta delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata e delle Rsa. A distanza di settimane dall’incontro istituzionale del 22 dicembre scorso al Ministero della Salute, infatti, non è ancora arrivata alcuna convocazione del tavolo di confronto annunciato per il rinnovo dei contratti collettivi della sanità privata e delle Residenze Sanitarie Assistenziali.

Una situazione che ha spinto Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl a proclamare lo stato di agitazione del personale, riservandosi l’attivazione di tutte le iniziative di mobilitazione necessarie. La protesta riguarda anche migliaia di lavoratrici e lavoratori toscani che operano nelle strutture sanitarie private accreditate e nelle Rsa, un comparto fondamentale per la tenuta del sistema sociosanitario regionale.

"Parliamo di lavoratrici e lavoratori con contratti scaduti da 8 e addirittura 13 anni - sottolineano i sindacati - che continuano ogni giorno a garantire un servizio pubblico essenziale, spesso rivolto alle persone più fragili, senza alcuna prospettiva di rivalutazione salariale e di aggiornamento normativo".

Una condizione che in Toscana si riflette anche sulle crescenti difficoltà di reperimento del personale e sul continuo turn over verso la sanità pubblica. Il divario retributivo è uno degli elementi più critici: per alcune figure professionali, come gli infermieri, la differenza di stipendio rispetto ai colleghi del pubblico può arrivare fino a 500 euro al mese.

"Un gap inaccettabile - denunciano le organizzazioni sindacali - che rende sempre meno attrattivo il lavoro nelle strutture accreditate e mette a rischio la qualità dei servizi offerti ai cittadini abruzzesi".

Secondo Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, è necessario un intervento deciso anche a livello istituzionale regionale. Ministero della Salute e Conferenza delle regioni, a partire dalla Regione Toscana, devono assumere un ruolo più incisivo nei confronti delle centrali datoriali Aiop e Aris, che operano grazie a risorse pubbliche.

"L’accreditamento istituzionale - ribadiscono i sindacati - deve essere vincolato all’applicazione e al rinnovo dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Non sono più accettabili ambiguità o rimpalli di responsabilità".

Nei prossimi giorni, anche in Toscana, saranno valutate iniziative di mobilitazione per dare voce a un comparto che continua a garantire assistenza e cura, ma che da troppo tempo attende risposte concrete e il riconoscimento del proprio lavoro.

Fonte: Cisl Toscana, Cisl Firenze-Prato - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Sanità
10 Febbraio 2026

Quattro bambini e bambine dalla Palestina al Meyer per cure urgenti

Una neonata di meno di un mese intubata in aereo durante il viaggio di ritorno ed ora al Meyer di Firenze in carico agli specialisti dell’ospedale pediatrico toscano, ventisei pazienti [...]

Firenze
Attualità
10 Febbraio 2026

Firenze, la Fondazione Santa Maria Nuova alla guida dell'Associazione Culturale degli Ospedali Storici Italiani

Torna a Firenze la presidenza dell’Associazione Culturale degli Ospedali Storici Italiani (ACOSI), realtà nazionale impegnata nella valorizzazione e nella promozione del patrimonio storico, scientifico e culturale degli antichi nosocomi italiani. [...]

Empoli
Attualità
9 Febbraio 2026

Al San Giuseppe in azione il robot Da Vinci

Alle ore 8 di lunedì mattina 2 febbraio, nella sala operatoria numero 6 dell’ospedale San Giuseppe, è iniziata una nuova fase per l’attività chirurgica della struttura di via Boccaccio. Il robot Da Vinci è [...]


<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina