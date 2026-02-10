Scontro tra due mezzi pesanti a Barberino di Mugello

I vigili del fuoco di Barberino di Mugello sono intervenuti alle ore 12:15 a Barberino in Via Cornocchio nei pressi di una struttura di ristorazione, in seguito a un incidente stradale avvenuto tra due mezzi pesanti. Il conducente di una betoniera carica di calcestruzzo ha perso il controllo e si è ribaltato.

Sul posto inviata una squadra e l’autogru dal distaccamento di Fi-Ovest, che ha coadiuvato l'equipaggio sanitario per liberare il conducente rimasto all’interno dell’abitacolo per il successivo trasporto in ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo ribaltato.

