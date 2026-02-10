Dallo sport al giornalismo, in tanti per l'ultimo saluto a Michele Haimovici

Grande partecipazione oggi nella collegiata di Santa Maria Assunta a Poggibonsi per l’ultimo saluto a Michele Haimovici, giornalista scomparso prematuramente all’età di 54 anni (la notizia su Empoli Channel). In molti hanno voluto rendere omaggio al professionista, molto conosciuto e apprezzato da colleghi, colleghe, dal mondo dello sport e in particolare del calcio.

Nella sua carriera Haimovici ha ricoperto anche il ruolo di ufficio stampa e ha seguito realtà importanti come l’Empoli e la nazionale italiana di calcio. Molti i messaggi di cordoglio espressi nei giorni scorsi a partire dal suo territorio, il Chianti, la stessa società dell’Empoli che ha partecipato ai funerali fino al giornalismo, compresa tutta la Xmediagroup con il ricordo degli anni che avevano visto la collaborazione dello stimato professionista. Per questo non è mancata anche la presenza di una rappresentanza di Empoli Channel e RadioLady nella chiesa stracolma di tutti coloro che hanno voluto omaggiare Haimovici, raggiunta dai colleghi, dall'Empoli FC, dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio e molti altri.

"Il funerale di Michele Haimovici è stato un momento di raccolta, rispetto e gratitudine" viene riportato da Empoli Channel, "tanti volti, tanti ricordi, tanti legami diversi che si sono intrecciati in una comunità che oggi piange un amico, un collega, un uomo dal grande entusiasmo e dalla generosità sincera. Resteranno le storie, gli aneddoti, la professionalità e soprattutto l’umanità di chi ha saputo unire sport, giornalismo e relazioni in una vita vissuta con passione".

