Una foto di Nicola Bertellotti per il Comune di Santa Croce: "Sarà esposta al museo della conceria"

Un'opera del fotografo Nicola Bertellotti, per ringraziare l'amministrazione comunale e il sindaco Roberto Giannoni e l'assessore Simone Balsanti per aver permesso l'allestimento della mostra Arte Vinile a Villa Pacchiani. Con questo omaggio questa mattina si sono presentati in comune i curatori della mostra e proprietari dei vinili esposti Alessandro Piccini e Giusy Desideri dell'associazione Hallo. L'opera che vedete in foto, Outro II il suo nome, era esposta in una parte della grande mostra che nel 2025 è stata allestita a Villa Pacchiani e proprio in questa parte Bertellotti ha cercato di riscoprire e valorizzare l'archeologia industriale della vecchie concerie e del museo della Conceria legandole a immagini di copertine di artisti rock che meglio si attagliavano al contesto e alla poetica dell'artista.

Bertellotti infatti nella sua ricerca artistica con un'estetica un po' decadente, cerca di riscoprire attraverso la fotografia e gli accostamenti prevalentemente al rock lo spirito di quei luoghi che oggi rappresentano l'immenso patrimonio di archeologia industriale che ogni distretto italiano possiede. Santa Croce non fa eccezione e anzi nelle vecchie concerie si racconta la storia del lavoro, di un territorio e dell'economia che lo ha reso importante a livello regionale e nazionale.

L'opera è stata consegnata direttamente al sindaco Roberto Giannoni che ha detto: “Questo è un omaggio veramente gradito, per il comune. Questo tentativo di attualizzare e riscoprire le nostre origini antropologiche ed economiche mi fa molto piacere, perché si valorizza una parte di Santa Croce che altrimenti potremmo anche rischiare di perdere. Proprio per questo per tutelare e valorizzare questo nostro patrimonio di memoria del territorio, degli uomini e delle donne che lo vivono e lo hanno vissuto, questa opera fotografica sarà la prima ad essere collocata nel museo della conceria non appena lo riapriremo”.

