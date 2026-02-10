Valdelsa Classic Motor Club premia i suoi piloti e guarda alle prossime sfide

Si è tenuta presso il ristorante La Ducareccia a Monteriggioni la cena sociale della scuderia Valdelsa Classic Motor Club per ringraziare e condividere i risultati della stagione appena conclusasi, insieme ai loro piloti, sponsor e simpatizzanti.

A far gli onori di casa il presidente Massimo Pucci insieme al consiglio direttivo della scuderia che vanta ad oggi oltre 60 piloti provenienti da tutta Italia i quali sono impegnati con le loro vetture, dalle Autostoriche a quelle Moderne, nei vari campionati italiani, dalle Cronoscalate ai Rally e alla Pista.

Una serata in cui si è parlato anche del futuro delle competizioni, grazie alla presenza di un delegato Aci Sport dove i piloti hanno potuto scambiare opinioni e programmi per la nuova stagione agonistica. Durante la cena inoltre il presidente, insieme allo staff giallo – blu, ha consegnato i riconoscimenti ai piloti e tutti coloro che hanno contribuito a portare la scuderia valdelsana a farsi notare nel mondo dell’automobilismo.

Da sottolineare la conquista di alcuni titoli come il trapanese “Ghost” che si è aggiudicato il titolo di campione italiano di classe BC 2000 nel 2° gruppo nella specialità Cronoscalate come anche il reatino Angelo Minichetti, primo di classe Racing Star 1400. Nel Campionato Italiano Velocità Autostoriche in Circuito invece il milanese Giovanni Bassi si è laureato campione italiano di classe 4° gruppo A2000 e primo di classe con la Peugeot 205 come il castellano Massimo Pucci, primo di classe GTP2 1300 e secondo assoluto del 1° gruppo con la Mini Marcos GT1300.

Sempre in pista ma nel Trofeo Italiano Classico, il senese Alessio Bacci conclude il campionato con il primo posto di classe AS2000 con la Renault Clio come anche l’aretino Andrea Sorbi che vince la classe RS 2000 racing start sempre su Renault Clio. Appuntamento adesso per i piloti Valdelsa Classic Motor Club all’Autodromo Umbro di Magione il 7 Marzo per il Valdelsa Day, una giornata in pista dove i piloti potranno provare le vetture tra cui la nuovissima Saxo VTS che la scuderia ha acquistato per far scendere in pista i giovani piloti del Valdelsa Racing Academy dove, per l’occasione sarà presente anche un istruttore federale per seguire i piloti che vorranno debuttare in pista per dar loro suggerimenti e consigli. Allo stesso tempo sarà una grande festa per tutti dove sponsor e amici saranno i benvenuti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il presidente Massimo Pucci all’indirizzo: massimo@valdelsaclassic.it oppure visitare la pagina ufficiale facebook della scuderia.

Fonte: Ufficio stampa

