Valdinievole, abusa sessualmente di un minorenne: arrestato 56enne

Un 56enne della Valdinievole è stato arrestato per violenza sessuale su minore. Nel 2023 la vittima, allora tredicenne, aveva iniziato a subire violenze dall'uomo fino al 2025: subiva passivamente sesso orale da parte dell'uomo, compagno della madre di un amico del giovanissimo. Le violenze avvenivano dietro la promessa di regali al ragazzino, l'autore approfittava dell'amicizia dell'adolescente col figlio della compagna.

Il giovane, in un momento di confidenza con i genitori, ha raccontato quanto accaduto. I familiari si sono subito recati in Commissariato per denunciare le condotte subite dal figlio.

La polizia della Valdinievole ha avviato immediati accertamenti – tra l’altro appurando che a carico dell’autore risultavano precedenti specifici - informando l’Autorità Giudiziaria che ha prontamente disposto la misura cautelare in carcere. L'uomo è a Sollicciano.

