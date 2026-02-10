Valdinievole, abusa sessualmente di un minorenne: arrestato 56enne

Cronaca Montecatini Terme
Condividi su:
Leggi su mobile
Il carcere di Sollicciano

Un 56enne della Valdinievole è stato arrestato per violenza sessuale su minore. Nel 2023 la vittima, allora tredicenne, aveva iniziato a subire violenze dall'uomo fino al 2025: subiva passivamente sesso orale da parte dell'uomo, compagno della madre di un amico del giovanissimo. Le violenze avvenivano dietro la promessa di regali al ragazzino, l'autore approfittava dell'amicizia dell'adolescente col figlio della compagna.

Il giovane, in un momento di confidenza con i genitori, ha raccontato quanto accaduto. I familiari si sono subito recati in Commissariato per denunciare le condotte subite dal figlio.

La polizia della Valdinievole ha avviato immediati accertamenti – tra l’altro appurando che a carico dell’autore risultavano precedenti specifici - informando l’Autorità Giudiziaria che ha prontamente disposto la misura cautelare in carcere. L'uomo è a Sollicciano.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
5 Febbraio 2026

Tentata evasione da Sollicciano: il killer aveva con sé una lista di nomi, indirizzi e telefoni

Nuovi e inquietanti dettagli emergono sul caso di Vasile Frumuzache, la guardia giurata 33enne accusata dei femminicidi di Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun. L’uomo, detenuto nel carcere di [...]

Firenze
Cronaca
4 Febbraio 2026

Uccise due donne in Valdinievole, tenta di evadere da Sollicciano

Ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano Vasile Frumuzache, guardia giurata romena accusato dell'omicidio di due donne connazionali tra Prato e Montecatini. Secondo quanto riferito dal sindacato di polizia [...]

Montecatini Terme
Cronaca
29 Gennaio 2026

Minaccia i passeggeri con le forbici su un treno: arrestato 31enne

Momenti di forte tensione a bordo di un treno regionale partito da Lucca e diretto a Firenze, dove un uomo avrebbe intimorito i passeggeri impugnando un paio di forbici. L’episodio [...]



Tutte le notizie di Montecatini Terme

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina