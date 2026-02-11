Bimbo morto all’asilo, rigettata l’istanza di dissequestro

Sarebbe stata respinta l’istanza di dissequestro dell’asilo nido di Soci, dove lo scorso novembre ha perso la vita il piccolo Leo Ricci dopo essere rimasto impigliato con la felpa in un albero. A renderlo noto è il gruppo consiliare di opposizione Lista di Comunità, che sottolinea come la decisione incida in modo determinante sui tempi di riapertura del servizio.

La notizia arriva all’indomani del Consiglio comunale aperto, molto partecipato dai genitori, convocato proprio per chiedere la riattivazione dell’asilo. Secondo l’opposizione, la minoranza non sarebbe stata informata dal sindaco del rigetto, nonostante gli impegni di collaborazione e condivisione assunti pubblicamente durante la seduta.

Lista di Comunità parla di modalità incoerenti rispetto a quanto dichiarato e richiama la necessità di trasparenza istituzionale e comunicazioni tempestive: "Il rigetto dell'istanza rende ora ancora più urgente l'attivazione di soluzioni alternative fattibili in tempi brevi, già emerse nel confronto con le famiglie. In questa fase servono decisioni chiare e rapide", così in una nota.

