Bonus anziani, 240 beneficiari nel 2025 a Pisa

Sono 240 i beneficiari del “Bonus anziani 2025”, il contributo istituito dal Comune di Pisa per sostenere le persone anziane non autosufficienti residenti nel territorio comunale. È online sul sito del Comune l’elenco definitivo dei beneficiari che riceveranno il contributo, destinato ai cittadini residenti nel Comune di Pisa, di età superiore a 65 anni, in possesso di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104 e con ISEE non superiore a 25.000 euro.

Su un totale di 257 domande presentate, ne sono state accolte 240, mentre 17 sono state escluse per mancanza dei requisiti previsti. Ciascun beneficiario riceverà un contributo di 1.924 euro, che potrà utilizzare presso tutti gli esercizi commerciali aderenti ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Pisa per l’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità (con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica), prodotti farmaceutici, spese mediche e visite specialistiche. Inoltre, eventuali risorse residue saranno redistribuite, consentendo di incrementare il contributo fino a un massimo di 2.400 euro a persona, così da garantire il pieno utilizzo dei fondi disponibili.

«E’ una grande soddisfazione - dichiara l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno – aver potuto garantire un aiuto economico significativo a tante persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie. Ciascuno dei 240 beneficiari riceverà un contributo pari a quasi 2 mila euro da utilizzare per tutte le esigenze legate alla salute e alla vita quotidiana. Una forte attenzione ed un impegno concreto che la nostra Amministrazione da sempre riserva alle persone più fragili, più bisognose e che, quest’anno, abbiamo voluto confermare prevedendo anche un incremento delle risorse di 50 mila euro, per un ammontare complessivo di 460 mila euro, così da esaurire completamente la graduatoria, assicurando a tutti i richiedenti un aiuto concreto e significativo.”

Fonte: Comune di Pisa

Notizie correlate