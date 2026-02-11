Cantieri a Vinci, il sindaco fa il punto della situazione

Vinci Immaginari Futuri, il progetto che rientra nei lavori del PNRR, prosegue nei vari punti del Capoluogo.

A illustrare lo stato dei lavori è Daniele Vanni, sindaco di Vinci: "Nel cantiere del parcheggio via dei Martiri/via Cimabue sono in corso i lavori per realizzare 70 posti auto, sei posti per i pullman e un'area verde con 40 alberi [sull'area nascerà una nuova area di accoglienza turistica, alle porte di Vinci per turisti e visitatori]".

"In via Rossi - prosegue Vanni - è previsto il rifacimento del marciapiede e dell'illuminazione. I lavori inizieranno nella settimana del 16 febbraio. Per creare minori disagi e non perdere tutti i parcheggi contemporaneamente, il cantiere sarà organizzato in tre fasi".

Nella Pinetina della Doccia, punta settentrionale del borgo, sono in corso i lavori per la realizzazione dei gradoni del vialetto pedonale e dei nuovi arredi, mentre in via Roma sono in corso i lavori sul tratto finale, il più alto, in prossimità di Piazza Guazzesi, su cui a breve partiranno i lavori anche per la pavimentazione.

Su via Fucini tornerà il semaforo per gestire il senso unico alternato per le prossime tre settimane e recuperare i parcheggi in previsione della concomitanza dei lavori con via Rossi.

La riapertura ai pedoni è prevista per fine febbraio.

Su via Roma, l'inaugurazione con tutti gli arredi e la collocazione della statua di Leonardo è prevista ad aprile.

Infine, Vanni chiude con i lavori per la nuova illuminazione: "È prevista la sostituzione di 184 corpi illuminanti del centro storico ormai vetusti e malfunzionanti. La sostituzione avverrà entro l'estate".

"Le prossime settimane saranno caratterizzate da lavori su diversi cantieri e con sei ditte coinvolte. Avremo disagi su parcheggi e viabilità in attesa di poter avere una Vinci più funzionale, sicura e attrattiva”, conclude il primo cittadino vinciano

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa