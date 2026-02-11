Torna 'A cena da Messer Giovanni': al via le prenotazioni per la 25esima edizione

Torna a Certaldo Alto uno degli appuntamenti più attesi della rievocazione storica: “A cena da Messer Giovanni”, la Cena Medievale organizzata dall’Associazione Elitropia, giunta alla sua 25ª edizione. Le serate si svolgeranno sabato 6 e venerdì 13 giugno 2026, con inizio alle ore 20.00.

L’evento propone una suggestiva ricostruzione storica ambientata nel 1400, ispirata ai grandi convivi che si tenevano nel borgo quando Firenze insediò a Certaldo il Vicario della Repubblica. In occasione della festa di San Giovanni, la via centrale del castello ospitava banchetti di notabili e proprietari terrieri, animati da spettacoli, danze e meraviglie d’epoca. A questa tradizione si unisce il ricordo dell’ospitalità di Giovanni Boccaccio, che nella sua casa accoglieva amici ed eruditi.

La cena si svolgerà a lume di candela, lungo una lunghissima tavola apparecchiata per tutta via del Castello (via Boccaccio), nel cuore di Certaldo Alto. I partecipanti saranno seduti ai lati della strada, immersi in un’atmosfera scenografica ed emozionante.

Il menù è frutto di un’accurata ricerca storica sui sapori e le abitudini alimentari medievali. Il servizio sarà coerente con l’epoca: piatti in coccio e posateria in legno, senza forchette, con la possibilità di mangiare con le mani. Le stoviglie in coccio saranno offerte in omaggio ai commensali.

La serata sarà animata da trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e saltimbanchi, mentre il servizio a tavola sarà curato da circa 80 figuranti in costume medievale, soci volontari dell’associazione.

Al termine della cena è previsto un grande spettacolo pirotecnico sullo sfondo di Palazzo Pretorio, a cura della Compagnia del Drago Nero.

I posti disponibili sono 380.

L’evento è accessibile alle persone con disabilità.

Costo di partecipazione: 48 euro.

Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni

Per le iscrizioni rivolgersi a: Associazione Elitropia Certaldo (Grazia Palmieri)

info@elitropia.org

www.elitropia.org

335 698840

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa