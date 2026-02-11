Centro Aiuto Donna Lilith protagonista del nuovo manuale europeo in materia di violenza di genere

È appena stata pubblicata la brochure "Prevention of Violence against Women. Legal Framework & Best-Practice Examples from Spain, Italy & Austria", un manuale che raccoglie i risultati di uno studio comparativo tra Italia, Spagna e Austria sulle cornici legislative e sulle buone pratiche di prevenzione della violenza di genere.

La pubblicazione nasce nell’ambito del progetto Erasmus+ "Stopping Violence against Women2, concluso nei mesi scorsi, ma trova oggi la sua piena concretizzazione con l’uscita del manuale, che rappresenta un importante strumento di diffusione e valorizzazione delle esperienze maturate nei tre Paesi coinvolti.

All’interno della sezione dedicata all’Italia, il Centro Aiuto Donna Lilith non è solo partner del progetto, ma protagonista: il manuale presenta infatti sia il quadro normativo italiano in materia di violenza di genere, sia le best practices sviluppate dal Centro Lilith in oltre vent’anni di attività sul territorio.

In particolare, la pubblicazione mette in luce:

- i programmi di prevenzione nelle scuole, che nell’ultimo anno hanno coinvolto oltre 1.500 studenti e studentesse attraverso un approccio laboratoriale e partecipativo;

- l’apertura dello Sportello SARA, servizio di consulenza psicologica rivolto a ragazze in età preadolescenziale e adolescenziale, pensato per intercettare precocemente situazioni di disagio e violenza;

- le attività di sensibilizzazione rivolte alle aziende, finalizzate a promuovere una maggiore consapevolezza sulle disuguaglianze di genere e sulle forme meno visibili di violenza anche nei contesti lavorativi.

Il manuale offre inoltre uno sguardo comparativo su quanto realizzato in Spagna e Austria, presentando pratiche significative come i presìdi mensili di Barcellona e il progetto austriaco StoP – Quartieri senza violenza del partner, esempi di prevenzione comunitaria e partecipativa.

Il documento è disponibile in italiano e in inglese ed è rivolto a operatrici e operatori del settore, istituzioni, mondo della scuola, associazioni e a tutta la cittadinanza interessata a comprendere meglio come contrastare e prevenire la violenza contro le donne. È possibile scaricarlo sul sito.

Il progetto Erasmus+ “Stopping Violence against Women” ha visto la collaborazione tra: Kommunale Bildung und Integration (AT), Bewusstseinsregion (AT), Frauenberatungsstelle Perg (AT), Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere (ES) e Centro Aiuto Donna Lilith (IT).

In foto una delegazione del Centro Aiuto Donna Lilith insieme alle altre associazioni del progetto a Barcellona

Fonte: Ufficio stampa

