A Certaldo torna la 'La via del Tè': appuntamento con la cultura giapponese

L’Evento, a cura dell’Associazione Gemellaggi di Certaldo in collaborazione con Lailac, è un’occasione unica per immergersi nella cultura giapponese e scoprire la bellezza dei gesti antichi della Via del Tè. L’evento si terrà domenica 15 febbraio 2026 presso il Palazzo Pretorio, e sarà guidato dagli esperti di Lailac, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra dimostrazioni pratiche, mini lezioni e degustazioni sensoriali.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Gemellaggi di Certaldo, da sempre impegnata nella promozione dello scambio culturale tra Certaldo e Kanramachi, città gemellata a circa 100 km a nord di Tokyo con cui il Comune di Certaldo ha firmato il patto di gemellaggio nell’ottobre 1983.

Grazie a questo legame, l’Associazione favorisce gli scambi di delegazioni di adulti e giovani, permettendo alle due comunità di conoscersi più a fondo sotto il profilo culturale, sociale ed economico, contribuendo allo sviluppo della pace e della prosperità tra i popoli. Nel corso degli anni, le attività hanno incluso l’ospitalità di giovani nelle famiglie dei due comuni, eventi di cucina italiana in Giappone e giapponese in Italia, la promozione di prodotti tipici locali e l’organizzazione di mostre d’arte di artisti italiani e giapponesi.

Diversi prodotti enogastronomici di Certaldo sono oggi venduti in un importante negozio di Kanramachi, riscuotendo grande successo e rafforzando i legami tra le due comunità.

Durante la giornata dedicata alla Via del Tè, gli ospiti potranno partecipare a due momenti principali:

· Ore 11:30 – Dimostrazione della Via del Tè con degustazione: un’introduzione pratica e sensoriale all’arte della cerimonia del tè giapponese, per scoprire gesti e tecniche tradizionali.

· Ore 15:00 – Mini lezione con degustazione: un percorso più approfondito per avvicinarsi alla filosofia e alle pratiche della Via del Tè, con la possibilità di interagire direttamente con gli esperti.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria, da effettuarsi esclusivamente via email all’indirizzo info@lailac.it

I posti sono limitati, così da garantire un’esperienza raccolta e immersiva.

Per informazioni e prenotazioni:

info@lailac.it

www.lailac.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

