Chianciano Terme, violenza sessuale di gruppo: chiesti 5 anni e 4 mesi per due schermidori azzurri

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

I fatti risalgono all'agosto del 2023 durante un raduno internazionale di scherma. La sentenza è attesa il 24 aprile

La procura di Siena ha chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione per due giovani schermidori italiani, entrambi atleti azzurri, imputati per una presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origine uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023, durante un raduno internazionale a Chianciano Terme.

La richiesta è stata formulata dal pubblico ministero Serena Menicucci al termine della requisitoria durante una lunga udienza. Nel quantificare la pena, l'accusa ha tenuto conto anche dell'esito positivo del percorso di giustizia riparativa intrapreso dai due imputati.

Il procedimento, proseguito oggi, si tiene con rito abbreviato davanti al giudice dell'udienza preliminare Andrea Grandinetti. Si sono costituiti parti civili sia i familiari della giovane atleta - che all'epoca dei fatti era minorenne - sia il Comune di Chianciano Terme, che ha annunciato l'intenzione di destinare eventuali risarcimenti ad attività culturali e sportive del territorio.

Durante l'udienza erano presenti in aula i due sportivi imputati. La parte civile ha avanzato una richiesta di risarcimento pari a 200mila euro per la ragazza e 110mila euro per la madre, oltre a una provvisionale immediata di 100mila euro per la giovane e 55mila euro per la madre. Le difese dei due schermidori hanno invece chiesto l'assoluzione.

La decisione del giudice è attesa per l'udienza fissata il prossimo 24 aprile.

Notizie correlate

Massa
Cronaca
11 Febbraio 2026

Massa Carrara, scoperti 500mila euro non dichiarati da un chirurgo estetico

La guardia di finanza di Massa Carrara al termine di un'indagine ha scoperto ingenti somme di denaro occultate all'estero e ricavi non dichiarati da parte di un medico operante nel [...]

Firenze
Cronaca
11 Febbraio 2026

Incidente in Fi-Pi-Li a Lastra a Signa, code in direzione Pisa

Incidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li, poco dopo l'uscita di Lastra a Signa in direzione Pisa. Nel sinistro, avvenuto intorno alle 9, è rimasto coinvolto un furgone. Il traffico, precedentemente bloccato, [...]

Follonica
Cronaca
11 Febbraio 2026

Incidente sulla vecchia Aurelia, scontro tra auto e furgone: due persone in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la vecchia Aurelia a Follonica, all’altezza del km 31, nei pressi di un incrocio. A scontrarsi, per cause ancora [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina