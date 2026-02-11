Chi fa la miglior schiacciata alla Fiorentina? Ce lo dirà un concorso

Martedì 17 febbraio alle ore 10, nello storico palazzo rinascimentale della Scuola di arti culinarie “Cordon Bleu” di Firenze (via Giusti 7) avrà luogo la finale della XV edizione dell'unico concorso ufficiale “La miglior schiacciata alla Fiorentina”: il pastry contest più longevo di Firenze e della Toscana (uno dei più longevi d'Italia) che dal 2005 mette in competizione le schiacciate delle migliori pasticcerie e forni dell'area metropolitana. Un concorso considerato il “derby delle pasticcerie fiorentine” e che come sempre rappresenta una sorta di Champions League con le migliori pasticcerie. L'evento rientra nel calendario di VETRINA TOSCANA: il progetto della Regione Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

A fronte – come ogni anno – di oltre 50 richieste di partecipazione da tutta l'area metropolitana sono stati selezionati 32 partecipanti attraverso 2 semifinali: la prima è stata svolta da giurati andati “in incognito” nelle pasticcerie del Comune di Firenze; la seconda (aperta ai concorrenti della provincia di Firenze e Prato) si è svolta presso la pasticceria biologica Opera 83 di Firenze (via Torre degli Agli). Qui di seguito la lista dei finalisti divisa per Comune di provenienza: forno Becagli, forno I 3 Pini, forno Monducci, Bottega di Pasticceria (lung.no Ferrucci), Caffè Libertà, pasticceria Cartabianca, pasticceria Cesare, pasticceria Cosi, pasticceria Finisterrae, pasticceria La fama, pasticceria Giorgio, pasticceria Onda dolce-Terrazza 161, pasticceria Orcagna, pasticceria Pegaso, pasticceria Rimani, pasticceria Serafini, pasticceria Stefania (Firenze), pasticceria Italia (Borgo San Lorenzo), forno Maninpasta (Londa), pasticceria Ginella (Grassina), pasticceria Rigacci (Cerbaia), pasticceria Pimpina (Montelupo Fiorentino e Cerbaia), Pandolce, pasticceria Aquila, pasticceria La Bussola (Scandicci), Caffè Neri-Crociani (Sesto Fiorentino), biscottificio Belli (Calenzano), Caffè Patrizia, Hangar Caffè (Campi Bisenzio), pasticceria Delizia (Poggio a Caiano), pasticceria La Gio Viola (Seano), pasticceria I'Bikke (Prato). Gli organizzatori sottolineano la presenza in gara di 4 soli forni (di cui uno storico dal 1909) e 1 noto biscottificio: tutti gli altri concorrenti sono pasticcerie. Nessuna altra forma di attività commerciale è ammessa a questa gara

Fonte: Ufficio stampa