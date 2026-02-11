Lascito da 30mila euro al Parco degli Animali di Firenze

Il Parco degli Animali di Firenze si conferma destinatario di gesti di amore verso gli animali. Il Comune di Firenze ha infatti ufficialmente accettato un nuovo lascito testamentario di 30.000 euro disposto da una donna scomparsa nel corso del 2025.

Le risorse lasciate dalla donna saranno integrate nel piano di investimenti per il potenziamento della struttura, affiancandosi ai fondi derivanti da un precedente e consistente lascito testamentario da 580 mila euro che ha già permesso l’avvio degli attuali lavori di ampliamento. Grazie a queste eredità, il Parco degli Animali potrà contare su nuovi spazi e servizi sempre più efficienti per l’accoglienza dei cani abbandonati.

"Questa nuova donazione è un nuovo prezioso sostegno privato al canile pubblico” ha detto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani. “Siamo grati per questo e per gli altri gesti di sensibilità. Ricevere queste donazioni è una conferma del valore che il Parco degli Animali ha per la comunità fiorentina. Questi 30.000 euro, così come il precedente importante lascito che sta finanziando i lavori di ampliamento del canile, ci permettono di migliorare concretamente la vita dei nostri ospiti a quattro zampe”

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa