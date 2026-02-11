Furti nella notte nel Fiorentino: colpi a pelletteria di Campi e profumeria a Borgo San Lorenzo

Notte di furti nel Fiorentino: ladri in una pelletteria che lavora per Ferragamo e Cartier a Campi Bisenzio e spaccata in profumeria a Borgo San Lorenzo. Indagini in corso

Notte di furti nell’area metropolitana fiorentina, con due episodi distinti tra Campi Bisenzio e Borgo San Lorenzo.

Nel primo caso, i ladri hanno preso di mira una fabbrica di pelletteria della zona industriale di Campi Bisenzio, azienda che produce per i marchi Ferragamo e Cartier. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sono introdotti nello stabilimento forzando il caveau e facendo razzia di portafogli griffati, per poi fuggire.

I carabinieri sono intervenuti intorno alle 4.30 e stanno analizzando le telecamere di sicurezza, comprese quelle dell’area circostante, per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Il valore della refurtiva è ancora in fase di quantificazione.

Poche ore dopo, un altro furto con spaccata ha colpito una profumeria della catena Marionnaud a Borgo San Lorenzo. Dopo aver infranto la vetrina, i ladri si sono introdotti nel negozio facendo incetta di profumi.

Una pattuglia dei carabinieri della compagnia locale è intervenuta intorno alle 5 per i rilievi tecnici e la ricerca di eventuali tracce utili alle indagini. Anche in questo caso, l’ammontare dei danni e della merce rubata deve ancora essere determinato.

Gli investigatori lavorano per capire se i due episodi possano essere collegati o se si tratti di azioni criminali distinte maturate nella stessa notte.

