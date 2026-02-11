Furto in un negozio di abbigliamento a Pisa: arrestato un 21enne

Nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Pontasserchio hanno arrestato un giovane straniero di 21 anni con l’accusa di furto aggravato all’interno di un negozio di abbigliamento.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112 NUE. I militari si sono recati rapidamente in un noto punto vendita di Corso Italia a Pisa, dove il ragazzo era stato sorpreso poco prima mentre tentava di sottrarre diversi capi di vestiario.

Determinante è stato il coordinamento tra il personale della vigilanza privata del negozio e l’immediato arrivo della pattuglia, che ha consentito di bloccare il giovane prima che riuscisse ad allontanarsi. La merce rubata è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili dell’esercizio commerciale.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, l’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata successiva. In quella sede l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.

Fonte: Ufficio stampa

