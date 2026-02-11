Furto in un negozio di abbigliamento a Pisa: arrestato un 21enne

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Il giovane è stato bloccato in Corso Italia dai Carabinieri. Recuperata la refurtiva e disposto il divieto di dimora a Pisa.

Nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Pontasserchio hanno arrestato un giovane straniero di 21 anni con l’accusa di furto aggravato all’interno di un negozio di abbigliamento.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112 NUE. I militari si sono recati rapidamente in un noto punto vendita di Corso Italia a Pisa, dove il ragazzo era stato sorpreso poco prima mentre tentava di sottrarre diversi capi di vestiario.

Determinante è stato il coordinamento tra il personale della vigilanza privata del negozio e l’immediato arrivo della pattuglia, che ha consentito di bloccare il giovane prima che riuscisse ad allontanarsi. La merce rubata è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili dell’esercizio commerciale.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, l’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata successiva. In quella sede l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Viareggio
Cronaca
9 Febbraio 2026

Viareggio, uomo sui binari: ritardi sulla linea Viareggio-Lucca

Disagi nel pomeriggio sulla linea ferroviaria Viareggio-Lucca dove diversi treni sono stati cancellati a causa di un uomo che si trovava sui binari del passaggio a livello sulla via Aurelia [...]

Pontedera
Cronaca
9 Febbraio 2026

Alla guida da ubriachi: fioccano le sanzioni nel Pisano

A Pontedera, un uomo è stato denunciato a seguito di un incidente stradale. Gli accertamenti dei carabinieri hanno confermato un tasso alcolemico di 1,5 g/l e la positività all'uso di [...]

Pisa
Cronaca
8 Febbraio 2026

Commise rapine a Livorno e Collesalvetti, arrestato dopo quattro anni

I carabinieri hanno arrestato un 30enne a Pisa. Il giovane era gravato da un ordine di carcerazione emesso il 4 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno. [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina