Giorno del Ricordo a San Miniato, Forza Italia: "La memoria delle Foibe merita più rispetto"

Politica e Opinioni
Condividi su:
Leggi su mobile
Michele Altini, Elia Brotini e Paolo Vallini consiglieri di Forza Italia San Miniato

In occasione delle commemorazioni in consiglio comunale, Forza Italia segnala che la maggioranza era quasi assente: "Segnale politico che non è passato inosservato"

Ieri 10 Febbraio Il Consiglio comunale si è riunito per celebrare il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Una tragedia che per decenni è stata rimossa o minimizzata per convenienze politiche e diplomatiche, come ricordò nel 2007 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, parlando di 'orrori imperdonabili' e di una verità troppo a lungo negata per pregiudizio ideologico .

Le Foibe richiamano gli eccidi compiuti ai danni di militari e civili italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia, i cui corpi venivano gettati nelle cavità carsiche. Una memoria che non può essere selettiva: spiegare il contesto storico non significa giustificare, e non esistono graduatorie morali quando si parla di vittime innocenti.

La commemorazione avrebbe dovuto rappresentare un momento di unità istituzionale. Tuttavia, la presenza della maggioranza è apparsa ridotta, con sole tre consigliere del gruppo PD in aula e una Giunta quasi del tutto assente, rappresentata unicamente dall’assessore Squicciarini.

Un segnale politico che non è passato inosservato.

Durante l’intervento è stato sottolineato come la memoria non sia un rito formale, ma un'assunzione di responsabilità verso le nuove generazioni. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli studenti e agli insegnanti, spesso lasciati soli ad affrontare un tema complesso e divisivo .

Il ricordo delle Foibe, così come quello della Shoah, deve essere un insegnamento universale contro ogni persecuzione e violenza. Le istituzioni hanno il dovere di esserci, senza ambiguità e senza silenzi. Perché la memoria è patrimonio comune e merita rispetto, presenza e verità.

Elia Brotini, Consigliere comunale di Forza Italia San Miniato

Notizie correlate

Firenze
Politica e Opinioni
10 Febbraio 2026

Giorno del Ricordo, la Lega accusa: "A Firenze bandiera di Tito al centro sociale"

La Lega denuncia l’esposizione della bandiera di Tito presso il Cpa, centro sociale cittadino, nel Giorno del Ricordo, parlando di una "provocazione" e criticando il silenzio dell’Amministrazione comunale. Secondo i [...]

Santa Maria a Monte
Politica e Opinioni
10 Febbraio 2026

Palestra di Ponticelli, Comune di Santa Maria a Monte: "Vinto ricorso al Tar"

"Il TAR fiorentino si è pronunciato con la sentenza del 22 gennaio scorso in merito al ricorso presentato dalla Polisportiva la Perla avverso la procedura di gara per la gestione [...]

Toscana
Attualità
10 Febbraio 2026

Giorno del Ricordo, seduta solenne in consiglio regionale

Si è tenuta oggi, nonostante le polemiche per l'esclusione di Italo Bocchino e l'uscita dall'aula di FdI e FI, la seduta solenne per commemorare il Giorno del Ricordo, istituito nel [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina