Giorno del Ricordo a San Miniato, Forza Italia: "La memoria delle Foibe merita più rispetto"

Ieri 10 Febbraio Il Consiglio comunale si è riunito per celebrare il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Una tragedia che per decenni è stata rimossa o minimizzata per convenienze politiche e diplomatiche, come ricordò nel 2007 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, parlando di 'orrori imperdonabili' e di una verità troppo a lungo negata per pregiudizio ideologico .

Le Foibe richiamano gli eccidi compiuti ai danni di militari e civili italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia, i cui corpi venivano gettati nelle cavità carsiche. Una memoria che non può essere selettiva: spiegare il contesto storico non significa giustificare, e non esistono graduatorie morali quando si parla di vittime innocenti.

La commemorazione avrebbe dovuto rappresentare un momento di unità istituzionale. Tuttavia, la presenza della maggioranza è apparsa ridotta, con sole tre consigliere del gruppo PD in aula e una Giunta quasi del tutto assente, rappresentata unicamente dall’assessore Squicciarini.

Un segnale politico che non è passato inosservato.

Durante l’intervento è stato sottolineato come la memoria non sia un rito formale, ma un'assunzione di responsabilità verso le nuove generazioni. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli studenti e agli insegnanti, spesso lasciati soli ad affrontare un tema complesso e divisivo .

Il ricordo delle Foibe, così come quello della Shoah, deve essere un insegnamento universale contro ogni persecuzione e violenza. Le istituzioni hanno il dovere di esserci, senza ambiguità e senza silenzi. Perché la memoria è patrimonio comune e merita rispetto, presenza e verità.

Elia Brotini, Consigliere comunale di Forza Italia San Miniato

