Il laboratorio DETAILLs dell'Università di Pisa vince il Premio Mario Raffa

La premiazione è avvenuta a Udine lo scorso 6 febbraio durante il ritrovo annuale dall’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG)

Il DETAILLs Lab dell’Università di Pisa è tra i vincitori del Premio Mario Raffa – Public Engagement and Social Impact, promosso dall’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG) per valorizzare le migliori iniziative di terza missione delle università italiane. La premiazione è avvenuta a Udine lo scorso 6 febbraio durante il ritrovo annuale dall’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG).

Dedicato alla memoria del professor Mario Raffa, già presidente dell’AiIG, il premio è rivolto a progetti capaci di tradurre la ricerca accademica in valore concreto per la società, attraverso attività di public engagement, imprenditorialità accademica, open science, inclusione sociale e contributi agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

DETAILLs è stato premiato per il suo impegno nella condivisione e co-creazione di conoscenza sull’intelligenza artificiale, e per la sua capacità di promuovere un dialogo aperto tra mondo accademico e società civile, imprese, istituzioni e cittadini. Il laboratorio si distingue per un approccio interdisciplinare che affianca alla ricerca scientifica una forte attenzione agli impatti sociali, economici e culturali delle tecnologie emergenti.

“Questo riconoscimento rappresenta per noi una conferma importante del percorso intrapreso nell’ultimo anno – ha commentato Filippo Chiarello, responsabile del laboratorio - DETAILLs nasce con l’obiettivo di portare la riflessione sull’AI fuori dall’accademia, costruendo spazi di confronto critico e inclusivo su una tecnologia tanto promettente quanto complessa”.

Il premio valorizza il lavoro di un gruppo di ricerca ampio e multidisciplinare. «È un risultato collettivo - sottolinea Chiarello - e voglio ringraziare Vito Giordano, Chiara Lelli, Diana Domenichini, Alessandra Serra, Andrea Bonaccorsi, Simone Ferrini e Alessandro Guadagni, con cui condividiamo visione, metodo e impegno. Ringraziamo inoltre tutte le persone che hanno attraversato il laboratorio in questo primo anno di vita e quelle che lo faranno in futuro. Questo premio è uno stimolo ulteriore a continuare a lavorare nella direzione intrapresa».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto da Filippo Chiarello all’AiIG e all’ex presidente Pierpaolo Pontrandolfo. “La nostra comunità scientifica dimostra, con iniziative come questa, di credere davvero nel valore della Terza Missione come parte integrante del ruolo dell’università”.

Fondato presso il DESTEC – Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa, e attivo in collaborazione con la Scuola di Ingegneria, DETAILLs è oggi un punto di riferimento per attività di ricerca, public engagement e formazione sui temi dell’intelligenza artificiale e delle politiche dell’innovazione. Tutte le iniziative del laboratorio sono disponibili sul sito ufficiale https://www.detaills.eu/.

Fonte: Università di Pisa

