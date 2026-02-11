Incidente sulla vecchia Aurelia, scontro tra auto e furgone: due persone in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la vecchia Aurelia a Follonica, all’altezza del km 31, nei pressi di un incrocio. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un furgone e un’autovettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Follonica, i mezzi di soccorso inviati dal 118 e i carabinieri di Gavorrano, per rilievi e accertamenti di competenza. Nell’auto viaggiava una donna, che al momento dell’arrivo dei soccorritori si trovava già fuori dal mezzo. A bordo del furgone era presente invece un giovane, rimasto all’interno del veicolo: non risultava incastrato, ma lamentava dolori diffusi.

I vigili del fuoco insieme al personale del 118 lo hanno assistito e aiutato a scendere in sicurezza. Entrambe le persone coinvolte sono state quindi affidate alle cure dei sanitari e trasportate in ospedale per ulteriori controlli.

Notizie correlate