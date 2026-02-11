Incidente sulla vecchia Aurelia, scontro tra auto e furgone: due persone in ospedale

Cronaca Follonica
Condividi su:
Leggi su mobile

Intervento dei Vigili del Fuoco a Follonica, feriti una donna e un giovane. Sul posto anche 118 e Carabinieri

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la vecchia Aurelia a Follonica, all’altezza del km 31, nei pressi di un incrocio. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un furgone e un’autovettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Follonica, i mezzi di soccorso inviati dal 118 e i carabinieri di Gavorrano, per rilievi e accertamenti di competenza. Nell’auto viaggiava una donna, che al momento dell’arrivo dei soccorritori si trovava già fuori dal mezzo. A bordo del furgone era presente invece un giovane, rimasto all’interno del veicolo: non risultava incastrato, ma lamentava dolori diffusi.

I vigili del fuoco insieme al personale del 118 lo hanno assistito e aiutato a scendere in sicurezza. Entrambe le persone coinvolte sono state quindi affidate alle cure dei sanitari e trasportate in ospedale per ulteriori controlli.

Notizie correlate

Follonica
Cronaca
4 Febbraio 2026

Raid nella sede Cia di Follonica: ladri lasciano tracce di sangue

Furto e danneggiamenti nella notte ai danni della sede della Cia – Confederazione italiana degli agricoltori di Follonica. I malviventi hanno fatto irruzione negli uffici lasciando tracce di sangue in [...]

Follonica
Cronaca
23 Gennaio 2026

Incendio in un appartamento a Follonica, recuperata e soccorsa una persona all'interno

Incendio in un appartamento di una palazzina ieri sera a Follonica, dal quale una persona è stata recuperata ed evacuata dai vigili del fuoco. All'arrivo delle squadre, di Follonica e [...]

Grosseto
Cronaca
21 Novembre 2025

Grosseto, blitz della Guardia di Finanza: 45mila articoli sequestrati tra prodotti non sicuri e contraffatti

In vista delle festività natalizie, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Grosseto ha intensificato i controlli sul territorio per tutelare la salute dei consumatori e garantire un mercato [...]



Tutte le notizie di Follonica

<< Indietro

torna a inizio pagina