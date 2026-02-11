Incidente in Fi-Pi-Li a Lastra a Signa, code in direzione Pisa

Incidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li, poco dopo l'uscita di Lastra a Signa in direzione Pisa. Nel sinistro, avvenuto intorno alle 9, è rimasto coinvolto un furgone.

Il traffico, precedentemente bloccato, ha ricominciato a scorrere da poco. Come informa il portale regionale Muoversi in Toscana le code sono iniziate alle 9.30, tra Scandicci e Ginestra per l'incidente al km 7+300 a Lastra a Signa, con chiusura della corsia di marcia in Fi-Pi-Li. Le code hanno coinvolto anche il tratto dal Viadotto del Ponte all'Indiano sempre in direzione Ginestra. Intorno alle 10 è stata riaperta una corsia in direzione mare: nell'ultimo aggiornamento, delle 10.14, verso Pisa risultano 5 km di coda e traffico sbloccato. Risolte code per curiosi nella direzione opposta, verso Firenze, tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate