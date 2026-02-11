Irregolarità in un'azienda livornese, nei guai il titolare

I carabinieri hanno rilevato delle irregolarità in un’azienda del Livornese. È stata contestata al titolare, un uomo poco più che trentenne del nord Africa, la violazione dell’obbligo di inviare tre lavoratori dipendenti alla prescritta visita medica pre-assuntiva prevista dal programma di sorveglianza sanitaria e l’aver redatto il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) prescritto dalla norma in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in assenza di una valutazione sull’attività secondaria di pulizia degli edifici.

Le violazioni riscontrate dai carabinieri hanno comportato la denuncia dell’uomo alla competente Procura della Repubblica di Livorno nonché ammende per oltre 2 mila euro.