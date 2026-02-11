Ladri nella notte al Terrafino, danni e furti in tre aziende

Ladri in azione nella notte tra lunedì 9 febbraio e martedì 10 nella zona industriale del Terrafino a Empoli, ai danni di tre aziende. A riportare la notizia è oggi il quotidiano La Nazione che riferisce dei furti avvenuti a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Secondo quanto ricostruito ad entrare in azione sarebbero stati due uomini, ripresi dalle telecamere di una ditta vicina alla prima colpita. Quest'ultima è l'Euro Officina di via Reali, dove i due avrebbero scavalcato il cancello: ad accorgersi di quanto accaduto è stata la titolare la mattina seguente all'apertura.

I malviventi hanno sfondato il vetro della porta d'ingresso andando negli uffici probabilmente in cerca di soldi, come riferito dalla titolare ancora sotto choc che parla di numerosi danni da quantificare in quello che, per l'officina, è il terzo furto subito dal 2014. Creata inoltre una fessura intorno alla cassaforte per prelevarne il contenuto. Oltre agli uffici sottosopra i titolari, che hanno sporto denuncia, riferiscono che i fili dell'impianto di videosorveglianza sono stati tagliati, del tentativo di furto di alcune auto che fortunatamente sono salve mentre l'allarme, inserito regolarmente alla chiusura, sarebbe stato disinnescato.

È invece suonata la sirena dell'impianto nella vicina Autopass, dove i malviventi si sarebbero spostati subito dopo, sempre sfondando l'ingresso e dirigendosi verso gli uffici. L'allarme partito intorno all'1.30 ha fatto immediatamente intervenire i vigili giurati, che hanno allertato il 112. Come emerso le due aziende non sarebbero le uniche ad essere state prese d'assalto poiché, nella stessa notte, da una terza azienda sarebbe stata rubata anche una smart. In corso le indagini.

