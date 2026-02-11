San Miniato, la Misericordia convoca l'assemblea degli iscritti per il rinnovo delle cariche sociali

La Misericordia di San Miniato Basso convoca (ore 19 prima convocazione, ore 21 seconda convocazione) per il 16 febbraio l'assemblea ordinaria degli iscritti, presso la sede della fraternità in piazza Vincenzo Cuoco.

All'ordine del giorno la nomina della Commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali.  È possibile delegare un partecipante tramite certificazione sottoscritta (massimo 2 deleghe a partecipante).

La Misericordia invita a partecipare numerosi "per portare ciascuno il proprio contributo alla crescita della Misericordia".

 

