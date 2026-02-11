A Montaione riparte 'Il paesaggio ritrovato': escursioni e passeggiate alla scoperta delle bellezze del territorio

Il 22 febbraio 2026 riparte Il paesaggio ritrovato, il programma escursionistico promosso ormai da oltre vent’anni dall’amministrazione comunale di Montaione, che rappresenta un’occasione per riscoprire il territorio attraverso la rete sentieristica locale, con alcune deviazioni verso aree dei comuni confinanti.

Il calendario 2026 prevede sei appuntamenti regolari ed altri appuntamenti definiti extraserie, che da febbraio a dicembre condurranno i partecipanti lungo percorsi immersi nel verde, attraverso borghi, colline, fiumi e santuari. Le passeggiate sono condotte da Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della L.R. 61/2024 e sono aperte a tutti (adulti e bambini), pur con gradi di difficoltà diversi. Sono gratuite ma con obbligo di prenotazione.

Il primo appuntamento è in programma domenica 22 febbraio con “Viaggio nelle Bréntine”, un itinerario nei boschi del tartufo bianco, tra i più belli della Toscana, fino ai calanchi di Toiano, dove il paesaggio si apre su suggestivi scorci panoramici.

Si prosegue domenica 29 marzo con il percorso “Da Iano al Teatro del Silenzio”, una bella traversata attraverso vari territori della Valdera, per finire nel comune di Lajatico, nel teatro voluto da Andrea Bocelli per le sue rassegne estive, normalmente arricchito da straordinarie opere d’arte contemporanea.

Domenica 24 maggio si celebra la Festa dei Parchi ANPIL 2026 con la camminata “La scoperta di un torrente e dei suoi boschi segreti”, dedicata all’area naturalistica dell’Alta Valle del Carfalo e quindi alla biodiversità e alla tutela ambientale. Un percorso suggestivo nei luoghi dove vive la salamandrina dagli occhiali, tra boschi freschi e limpidi corsi d’acqua.

Domenica 7 giugno sarà la volta di “Montaione Beach 2026”, uno degli appuntamenti più attesi: un itinerario estivo tra guadi, pozze e sponde alberate, da Montignoso, con le sorgenti dell’Evola fino agli ombrosi boschi di Alberi.

Sabato 11 luglio torna l’evento speciale in notturna “Viaggio nelle Pènere 2026”. Una camminata che, dal tramonto alla notte, unisce natura e teatro, con sosta al Santuario della Pietrina e racconto scenico della leggenda della Rupe sotto le stelle.

Domenica 27 settembre si riparte dopo la pausa estiva con un’altra traversata “Da Poggio all’Aglione alla Pietrina”. Un percorso che passa dal bosco fitto della Val d’Evola ai paesaggi aperti della Valdera.

Domenica 25 ottobre, in occasione della Tartufesta, è in programma “Da Montaione a… Montaione - Tartufesta 26”. Un’uscita autunnale tra colori caldi, funghi, tartufi e le suggestioni dei boschi di Evola e Carfalo, per concludere con i profumi del borgo in festa.

Arricchiscono il programma montaionese altre escursioni definite extraserie perché non toccano il territorio del comune ma sono proposte dallo stesso organizzatore e integrano la proposta generale per gli amanti del trekking e sono previste il 1 marzo, il 15 marzo, e il ponte del 1 maggio.

Informazioni e iscrizioni sono possibili contattando lo 0571699255 o via e-mail scrivendo all’indirizzo dell’Ufficio informazioni Turistiche di Montaione (turismo@comune.montaione.fi.it) o della guida ambientale (a.bernardini@montaionenatura.it). Il punto di ritrovo varierà a seconda dell’itinerario e verrà comunicato preventivamente attraverso i canali ufficiali del Comune di Montaione.

La rete sentieristica di Montaione, alla base dell’iniziativa, è consultabile sul sito di destinazione turistica www.montaioneintuscany.it e su cartine disponibili presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Turismo