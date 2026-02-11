Montopoli festeggia le coppie dei 50 anni di matrimonio nel giorno di San Valentino

Il Comune di Montopoli in Val d’Arno si prepara a vivere un San Valentino all’insegna della memoria e dell’emozione. Sabato 14 febbraio è in programma "Storie d’oro" una cerimonia speciale dedicata a tutte le coppie del territorio che hanno tagliato, o si apprestano a tagliare, il traguardo dei 50 anni di matrimonio.

L’iniziativa è rivolta a chi ha celebrato o celebrerà le nozze d’oro nel corso del 2025 e del 2026. Un riconoscimento pubblico per festeggiare un mezzo secolo di passi compiuti fianco a fianco.

"Abbiamo pensato a un momento pubblico per festeggiare insieme una tappa – commentano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini -. che è sì privata e familiare ma che in qualche modo appartiene anche alla comunità. La loro storia fa parte anche della nostra storia collettiva".

Il programma della giornata prevede un doppio appuntamento in sala consiliare, alle 9 sono convocate le coppie che hanno celebrato i 50 anni di matrimonio nel 2025 e alle 10 le coppie che hanno raggiunto o raggiungeranno il traguardo delle Nozze d’oro nel 2026. Per entrambi gli orari ci sarà il saluto istituzionale in sala del consiglio e un intervento del rettore dell’Università Popolare Ignazio Donati, Paolo Tinghi, sulla figura di San Valentino, tra storia e leggenda. Per entrambi i gruppi è organizzata una visita guidata a tema "Storie d’amore al museo" per offrire una chiave insolita ai vissuti delle persone raffigurate nelle opere esposte. Infine un brindisi augurale insieme alle coppie.

L’evento è promosso dal Comune di Montopoli in Val d’Arno in collaborazione con PromoCultura e l’Università Popolare "Ignazio Donati".

L’appuntamento è dunque per il 14 febbraio in sala del Consiglio, quando nella data universalmente dedicata all’amore, a Montopoli saranno celebrate quelle unioni che sfidano il tempo.

Fonte: Ufficio stampa