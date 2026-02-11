Notte di ordinaria follia a Carrara: furti e sequestro, due arresti

Per una sequenza di rapine a Carrara avvenute il 14 gennaio in viale XX Settembre, sono stati arrestati dai carabinieri - con un'ordinanza del gip - un 28enne di Castelnuovo Magra (La Spezia) e ai domiciliari una giovane di 23 anni di Carrara.

La prima rapina, in due momenti, fu subita da un barista di 23 anni mentre versava un assegno a uno sportello automatico bancario dopo il lavoro. Fu minacciato con un coltello ma con una colluttazione riuscì a respingere l'aggressore - indicato nel 28enne - e a fuggire. Il barista è andato ad un altro sportello Atm, ma è stato raggiunto anche lì dal rapinatore che stavolta lo ha minacciato mostrando una pistola. Il barista è riuscito a scappare di nuovo e a chiamare il 112Nue.

Nel frattempo un'altra chiamata al 112 informava i carabinieri che c'era stata nelle vicinanze un'altra rapina. Vicino casa, era stato assalito un 36enne. Il rapinatore lo aveva costretto a salire nell'abitazione e in mancanza di denaro aveva sequestrato il cane, rilasciato poco dopo. A questo punto i carabinieri hanno finalizzato le ricerche ed hanno arrestato il 28enne spezzino a casa della complice.