Nozze d'Oro e di Diamante, festeggiamenti a Rignano

Nelle ultime settimane il Comune ha inviato gli inviti alle coppie di Rignano che nel corso di quest’anno festeggiano un traguardo speciale: le Nozze d’Oro e di Diamante, 50 e 60 anni di matrimonio.

Sabato 14 febbraio alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare, si svolgerà una cerimonia dedicata a loro. Durante l’incontro verranno consegnati una pergamena commemorativa, scattata una foto ricordo, un piccolo dono e sarà offerto un momento conviviale a tutti gli sposi.

«Celebrare queste coppie significa rendere omaggio a storie di vita fatte di amore, rispetto e dedizione reciproca, valori che rappresentano un punto di riferimento per tutta la comunità e per le nuove generazioni» – ha dichiarato la Presidente del Consiglio Grazia Di Dio –. «Con questa iniziativa desideriamo condividere con loro la felicità di un traguardo così importante».

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno