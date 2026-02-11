Tradizione e nuove sonorità: l’Orchestra Il Contrappunto in concerto a Empoli

Prosegue la rassegna "Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto", promossa dall’Associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e con il contributo del Ministero della Cultura.

Il secondo appuntamento, in programma domenica 15 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Il Momento di Empoli, propone un pomeriggio di musica dal titolo "Riletture", dedicato al dialogo tra tradizione e contemporaneità con tre liberi adattamenti di altrettanti pezzi di compositori assai differenti fra loro.

Sul palco l’Orchestra Il Contrappunto, diretta dal compositore e direttore Giovanni Ferrauto, con Vito Imperato al violino e Benedetto Munzone al violoncello, per un programma che attraversa Mozart, Piazzolla e Bernstein attraverso lo sguardo creativo dello stesso Ferrauto.

Il concerto, come anticipato, ruota attorno a tre liberi adattamenti orchestrali di opere molto diverse tra loro. Nel Divertimento concertante per violino e violoncello, Ferrauto rilegge il celebre Trio K 563 di Mozart, trasformando l’originario organico cameristico in una scrittura orchestrale che ne amplia le potenzialità espressive e ne riorganizza la struttura secondo la forma del concerto.

Segue Histoire du Tango di Astor Piazzolla, nella versione orchestrale di Ferrauto, che restituisce tutta la forza passionale dei quattro quadri in cui il compositore argentino racconta l’evoluzione del tango nel Novecento. Questa versione sarà presentata in prima esecuzione assoluta.

Chiude il programma L.B. Fantasy, liberamente tratta da West Side Story di Leonard Bernstein: un lavoro di contaminazione stilistica in cui celebri songs del musical vengono immerse in un tessuto sonoro di linguaggio contemporaneo, dando vita a un originale confronto tra mondi musicali apparentemente lontani.

Come da formula della rassegna, al termine del concerto il pubblico potrà partecipare a un aperitivo solidale a cura della Noi da grandi onlus.

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart / Giovanni Ferrauto

Divertimento concertante per violino, violoncello e archi

(tratto dal Trio K 563)

– Allegro

– Adagio

– Finale

Astor Piazzolla / Giovanni Ferrauto

Histoire du Tango

– Bordel 1900

– Café 1930

– Nightclub 1960

Giovanni Ferrauto

L.B. Fantasy

(su temi di Leonard Bernstein)

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Acquistabili presso la biglietteria del Teatro Il Momento il giorno dell’evento, comprendono ingresso al concerto e aperitivo a seguire. Il costo del biglietto è di 8 euro (intero) e 5 euro (ridotto per over 65, under 18, soci Coop e persone con disabilità). Per quanto riguarda gli abbonamenti: due concerti: 14 euro (9 euro ridotto) / tre concerti: 18 euro (12 euro ridotto) / quattro concerti: 22 euro (14 euro ridotto) / cinque concerti: 25 euro (20 euro ridotto) / sei concerti: 30 euro (25 ridotto)

BIO:​

Giovanni Ferrauto, compositore e direttore catanese, è oggi considerato una delle voci più significative della composizione italiana contemporanea. Le sue opere sono eseguite in Italia e all’estero. È docente di Composizione presso il Conservatorio “V. Bellini” di Catania e svolge un’intensa attività direttoriale internazionale.

Vito Imperato, violinista, ha ricoperto il ruolo di primo violino in importanti orchestre italiane e internazionali, collaborando con solisti di fama mondiale. È docente presso il Conservatorio “V. Bellini” di Catania e suona un violino Matteo Goffriller del 1732.

Benedetto Munzone, violoncellista, ha privilegiato una brillante carriera cameristica esibendosi nelle principali sale europee. È stato primo violoncello di prestigiose formazioni e svolge attività concertistica e didattica in Italia e all’estero.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate