Parte il 'Leggenda Academy': primo appuntamento con la storica Vanessa Roghi

Inizia la formazione per insegnanti e famiglie in vista del festival della lettura e dell'ascolto di Empoli. È tempo di 'Leggenda Academy': primo appuntamento con la storica e ricercatrice indipendente Vanessa Roghi, lunedì 16 febbraio 2026, alle 17.30, al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15 Empoli), autrice del libro Le parole per parlare (Einaudi Ragazzi, 2025). L’incontro è rivolto ad insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado ma è aperto alla cittadinanza. L’ingresso è libero e non serve la prenotazione.

LE PAROLE PER PARLARE

Dalla fine dell’Impero Romano d’Occidente, passando per Dante e Manzoni, la lingua italiana si è evoluta e ha preso la forma che oggi conosciamo; o meglio, che crediamo di conoscere, perché a volte potremmo non essere pienamente consapevoli delle parole che pronunciamo, e degli effetti che generano. La lingua, infatti, può unire e creare legami.

Ma può anche essere usata per escludere o, come storicamente si è verificato, per cercare di esercitare un controllo su intere popolazioni. Ci sono parole belle e parole brutte; ci sono addirittura parole d’odio, fatte apposta per ferire.

È quindi quanto mai necessario interrogarsi sulle parole che usiamo, e su come le usiamo, riflettendo sulla loro provenienza, sul significato che hanno assunto nel tempo e sulle conseguenze che possono generare. Un libro per ragazze e ragazzi dai 12 anni, ma che parla anche al mondo degli adulti. Un viaggio sorprendente attraverso la storia e l’evoluzione della lingua italiana, per comprendere come le parole costruiscono la realtà.

VANESSA ROGHI

Vanessa Roghi è una storica e ricercatrice indipendente. Bodini Fellow presso l'Italian Academy della Columbia University (2020-2021), è una ricercatrice indipendente. Studia la storia della cultura e dell'educazione, Per Laterza ha pubblicato La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole (2017), Piccola città. Una storia comune di eroina (2018) e Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari (2020), Il passero coraggioso. Cipì, Mario Lodi e la scuola democratica. Per Sellerio (2023): Un libro d'oro e d'argento. Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Per Mondadori ha scritto Eroina. Dieci storie italiane (2022) e La parola femminista. Una storia personale e politica (2024).

'Leggenda Academy' è la novità annunciata dall'amministrazione comunale e dalla direttrice artistica Silvia D'Achille: due appuntamenti dedicati alla formazione che si svolgeranno nel mese di febbraio. Un modo per capire più approfonditamente temi importanti dedicati all'approccio con i più piccoli, assieme a professionisti qualificati.

Gli incontri sono inoltre inseriti all'interno del più ampio percorso di formazione del festival Leggenda rivolto ai docenti: le insegnanti e gli insegnanti che da dicembre stanno partecipando alla formazione vedranno infatti riconosciuti i crediti formativi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 26 febbraio, sempre alle 17.30 al Cenacolo degli Agostiniani, con l'insegnante e autrice Antonella Capetti che presenterà il suo libro Se vivi sulla Terra (Il Castoro, 2025). Questo incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è rivolto invece a insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

LE DATE DI LEGGENDA

Con il 2026 il Leggenda Festival arriva a festeggiare la nona edizione: dal 21 al 24 maggio 2026 tutta Empoli sarà pronta a celebrare la lettura e l'ascolto di storie magnifiche, vere o immaginate, per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, e per tutte le famiglie. Insomma, un appuntamento ormai leggendario.

