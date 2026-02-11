Parte il 'Leggenda Academy': primo appuntamento con la storica Vanessa Roghi

Cultura Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
IMG-COMUNICATO LEGGENDA ACCADEMY

Lunedì 16 febbraio 2026, alle 17.30, al Cenacolo degli Agostiniani. L'incontro è rivolto ad insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado ma è aperto alla cittadinanza

Inizia la formazione per insegnanti e famiglie in vista del festival della lettura e dell'ascolto di Empoli. È tempo di 'Leggenda Academy': primo appuntamento con la storica e ricercatrice indipendente Vanessa Roghi, lunedì 16 febbraio 2026, alle 17.30, al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15 Empoli), autrice del libro Le parole per parlare (Einaudi Ragazzi, 2025). L’incontro è rivolto ad insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado ma è aperto alla cittadinanza. L’ingresso è libero e non serve la prenotazione.

LE PAROLE PER PARLARE

Dalla fine dell’Impero Romano d’Occidente, passando per Dante e Manzoni, la lingua italiana si è evoluta e ha preso la forma che oggi conosciamo; o meglio, che crediamo di conoscere, perché a volte potremmo non essere pienamente consapevoli delle parole che pronunciamo, e degli effetti che generano. La lingua, infatti, può unire e creare legami.

Ma può anche essere usata per escludere o, come storicamente si è verificato, per cercare di esercitare un controllo su intere popolazioni. Ci sono parole belle e parole brutte; ci sono addirittura parole d’odio, fatte apposta per ferire.

È quindi quanto mai necessario interrogarsi sulle parole che usiamo, e su come le usiamo, riflettendo sulla loro provenienza, sul significato che hanno assunto nel tempo e sulle conseguenze che possono generare. Un libro per ragazze e ragazzi dai 12 anni, ma che parla anche al mondo degli adulti. Un viaggio sorprendente attraverso la storia e l’evoluzione della lingua italiana, per comprendere come le parole costruiscono la realtà.

VANESSA ROGHI

Vanessa Roghi è una storica e ricercatrice indipendente. Bodini Fellow presso l'Italian Academy della Columbia University (2020-2021), è una ricercatrice indipendente. Studia la storia della cultura e dell'educazione, Per Laterza ha pubblicato La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole (2017), Piccola città. Una storia comune di eroina (2018) e Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari (2020), Il passero coraggioso. Cipì, Mario Lodi e la scuola democratica. Per Sellerio (2023): Un libro d'oro e d'argento. Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Per Mondadori ha scritto Eroina. Dieci storie italiane (2022) e La parola femminista. Una storia personale e politica (2024).

'Leggenda Academy' è la novità annunciata dall'amministrazione comunale e dalla direttrice artistica Silvia D'Achille: due appuntamenti dedicati alla formazione che si svolgeranno nel mese di febbraio. Un modo per capire più approfonditamente temi importanti dedicati all'approccio con i più piccoli, assieme a professionisti qualificati.

Gli incontri sono inoltre inseriti all'interno del più ampio percorso di formazione del festival Leggenda rivolto ai docenti: le insegnanti e gli insegnanti che da dicembre stanno partecipando alla formazione vedranno infatti riconosciuti i crediti formativi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 26 febbraio, sempre alle 17.30 al Cenacolo degli Agostiniani, con l'insegnante e autrice Antonella Capetti che presenterà il suo libro Se vivi sulla Terra (Il Castoro, 2025). Questo incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è rivolto invece a insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

LE DATE DI LEGGENDA

Con il 2026 il Leggenda Festival arriva a festeggiare la nona edizione: dal 21 al 24 maggio 2026 tutta Empoli sarà pronta a celebrare la lettura e l'ascolto di storie magnifiche, vere o immaginate, per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, e per tutte le famiglie. Insomma, un appuntamento ormai leggendario.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Cultura
11 Febbraio 2026

Tradizione e nuove sonorità: l’Orchestra Il Contrappunto in concerto a Empoli

Prosegue la rassegna "Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto", promossa dall’Associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e con il [...]

Empoli
Cultura
11 Febbraio 2026

Serata conclusiva di “Provincia Novecento allo specchio” con Montanari e Fergonzi

Tutto pronto per il gran finale del ciclo "Provincia Novecento allo specchio" al palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra) in programma venerdì 13 febbraio 2026, alle 18 con Tomaso Montanari, storico dell’arte e [...]

Empoli
Attualità
10 Febbraio 2026

'Al concerto ti porta il BUSoni': nuovo servizio navetta per i residenti del comune di Empoli

Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni attiva il servizio navetta gratuito per i residenti del comune di Empoli. Raggiungere i concerti del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni diventa ancora più [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina