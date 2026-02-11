Pistoia si prepara ad accogliere una serata speciale all’insegna della solidarietà. Il prossimo 26 marzo, da Löwengrube, andrà in scena l'evento 'Il cuore dei leoni batte sempre per le giuste cause', una serata benefica il cui intero incasso sarà devoluto alla Fondazione Cure2Children ONLUS, impegnata nella ricerca e nella cura delle malattie oncologiche pediatriche.

L’iniziativa nasce sull'onda del grande successo dello scorso maggio a Löwengrube Limite sull'Arno, dove, in occasione dell’evento per i 20 anni di Löwengrube, alla presenza di Giorgio Panariello, tesomonial di Cure2Children, sono stati raccolti oltre 25.000 euro a sostegno della Fondazione.

Il 26 marzo a Pistoia sarà un nuovo, importante momento di condivisione e responsabilità sociale. Ospiti d’eccezione della serata saranno Leonardo Fiaschi, cabarettista e imitatore tra i più apprezzati del panorama nazionale, e Gianmaria Vassallo, che contribuiranno a rendere la serata un mix di spettacolo e impegno sociale, senza mai perdere di vista il valore della causa.

Personaggi di grande calibro come Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e altri artisti toscani hanno da sempre scelto di affiancare Cure2Children, mettendo la loro notorietà al servizio della Fondazione per sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi a favore dei bambini malati di cancro. Il loro coinvolgimento testimonia l’importanza e la serietà della missione, rafforzando il legame tra territorio, cultura e solidarietà. La serata vedrà la partecipazione di autorità locali, giornalissti, enti pubblici e privati, uniti dall’obiettivo comune di sostenere e promuovere la missione di Cure2Children.

Fondata a Firenze nel 2007, Cure2Children ONLUS opera da anni per garantire cure pediatriche di oncologia ed ematologia accessibili e di alta qualità ai bambini dei Paesi a basso e medio reddito.

Nel 2025 la Fondazione ha continuato a compiere progressi significativi, rafforzando i sistemi sanitari locali attraverso:

- la formazione del personale medico,

- l’implementazione di programmi terapeutici avanzati,

- il sostegno a modelli di cura sostenibili direttamente nei Paesi di origine dei bambini.

'Il cuore dei veri leoni batte sempre per le giuste cause' non è solo uno slogan, ma un invito concreto a partecipare, a esserci e a fare la differenza. Perché insieme, anche attraverso una serata di spettacolo e convivialità, si può davvero contribuire a costruire un futuro migliore per tanti bambini e le loro famiglie.

