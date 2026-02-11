Porcari saluta la famiglia Kola, in tanti al corteo. Saranno sepolti in Albania

In una piazza Orsi, piena di persone nonostante la pioggia, l'intera comunità ha accompagnato il corteo funebre per rendere omaggio alla famiglia Kola, padre, madre e due figli morti per esalazioni di monossido di carbonio

I corpi saranno portati in Albania, dove Arti Kola e la moglie Jonida, entrambi 48enni, insieme ai figli Hajdar, 22 anni, e Xhesika, 15 anni, saranno sepolti.

Presenti numerosi connazionali giunti anche da fuori provincia, mentre il sindaco Leonardo Fornaciari ha abbracciato le quattro bare consegnando allo zio superstite Durim una litografia della Torretta, simbolo del paese, e una bandiera tricolore, gesto per mantenere vivo il legame con Porcari.

"Questa famiglia oggi riparte per l'Albania. Torna nella terra in cui è nata, accompagnata dai propri cari – ha detto il sindaco – Ma questa famiglia aveva scelto di vivere qui, a Porcari. La morte della famiglia Kola per intossicazione da monossido di carbonio è una disgrazia che ha colpito nel profondo tutta la nostra comunità. Ho voluto donare a Durim una litografia della nostra collina perché possa portare con sé in Albania un pezzo di questo paese che soffre con lui e con i suoi cari".

Particolarmente toccante il saluto della classe 3ª D della scuola media di Camigliano, che per ricordare la compagna Xhesika ha esposto un cartello con la scritta "Xhesika vive per sempre nei nostri cuori".

Palloncini bianchi lasciati volare in cielo e un lungo applauso hanno accompagnato la partenza dell’auto funebre per il viaggio verso l’Albania, suggellando l’ultimo abbraccio di Porcari alla famiglia.