Pranzo solidale per "La Via dei Presepi": Castelfiorentino si ritrova a tavola

Tutti a tavola per sostenere "La Via dei Presepi". Domenica 15 febbraio (ore 13.00) l’Associazione "All’Ombra di Membrino" invita i cittadini a un pranzo presso il Salone di Santa Maria della Marca, il cui ricavato sarà utilizzato dagli organizzatori per l’allestimento della prossima edizione. Il costo del pranzo è di 20 euro e prevede un menù completo di antipasto (sformatino di patate e formaggio fuso, affettati, crostini), bis di primi (polenta pasticciata al ragù, pasta al pesto), secondo (arrosto misto), contorno ("tante patate fritte", acqua, vino, dolce (strudel di mele con crema calda), spumante, caffè e "forse anche po’ di musica dal vivo" (prenotazioni entro venerdì 13 febbraio al 339.5271770 Marco, oppure 347.6301348).

Sull’onda del successo dell’iniziativa promossa lo scorso anno, che registrò un’ampia adesione da parte della cittadinanza, anche il pranzo di domenica prossima si presenta non solo come un modo per raccogliere fondi per la manifestazione (che anche all’ultima edizione non ha mancato di stupire per l’originalità e la qualità artistica delle sue realizzazioni) ma anche e soprattutto come un’opportunità per stare insieme, nonché confrontarsi su idee, progetti e proposte che potranno venire da tutti i partecipanti

L’Associazione "All’Ombra di Membrino", che fin dalla sua nascita è sempre stata un’associazione aperta alle persone che intendono impegnarsi per la valorizzazione del centro storico alto, sarebbe entusiasta di accogliere nuovi volontari che intendano offrire un po’ del loro tempo libero per la prossima edizione

"La Via dei Presepi 25/26 – osserva la Presidente dell’associazione, Elisabetta Bandinelli - ha chiuso il 6 gennaio con una inaspettata e poetica nevicata. Questo, se ci ha impedito da una parte, di concludere l'iniziativa come da programma con la sfilata dei Magi e la partecipazione degli sbandieratori, non ha comunque "raffreddato" il nostro entusiasmo per una edizione ricca, bella e partecipata. I castellani hanno, come ogni anno, apprezzato il lavoro eccellente dei presepisti e, cosa che ci fa molto piacere, si è riappropriata di nuovo per un mese della gioia di passeggiare nella parte alta della nostra Città, scoprendo vecchi scorci e panorami. I presepisti della nostra associazione hanno ormai formato una squadra di eccellenza, sia per la loro manualità e creatività, che per l'amicizia e l'unione che si è creata tra di loro, facendo sì che il sacrificio e la fatica siano stati sempre affiancati e superati dalla passione e dall'allegria nello stare insieme. E già da adesso, via per la preparazione della prossima Via dei Presepi, al quale speriamo di veder partecipare sempre più persone".

Visitata ogni anno da migliaia di persone, provenienti da tutta la Toscana, "La via dei Presepi" è stata pioniere anche di una rete regionale ("Terre di Presepi") di cui Castelfiorentino è socio fondatore.

Fonte: Ufficio stampa