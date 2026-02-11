Al via il progetto 'Polis': ora il passaporto si può richiedere anche negli uffici postali

Attualità Toscana
Il progetto coinvolge 23 comuni della provincia di Firenze. Tra questi alcuni dell'Empolese Valdelsa

Il progetto Polis della Polizia di Stato, in collaborazione con Poste Italiane e il Ministero dell'Interno, amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto.

Il servizio è stato attivato in provincia di Firenze in 23 uffici Polis: Barberino di Mugello, Limite sull'Arno, Cerreto guidi, Dicomano, Compiobbi, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Tavarnuzze, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pontassieve, Rufina, San Godenzo , Pratolino, Vicchio, Spicchio, San Piero a Sieve.

Sale così a 5.115 il totale degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto: 4.698 uffici Polis e 417 nelle grandi città.

Il servizio è partito nel 2024 nei piccoli comuni e nelle grandi città come Roma e Bologna e poi è stato esteso a Milano, Napoli e Firenze.

Ora anche gli uffici postali della provincia di Firenze sono pronti ad accogliere le richieste di rilascio o rinnovo dei passaporti, per dare ulteriore slancio a un servizio particolarmente apprezzato dai cittadini.

L’ampliamento del servizio continuerà progressivamente fino a coprire l’intera rete nazionale.

Oltre a semplificare i passaggi burocratici, il rilascio e rinnovo del passaporto riduce il divario tra le aree urbane e i territori meno serviti, portando un contributo rilevante agli abitanti delle località più isolate.

Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane, inoltre, il servizio di rilascio e rinnovo passaporti ha consentito di ridurre i tempi di attesa per i cittadini e di supportare il lavoro della Polizia di Stato.

Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è un’operazione estremamente semplice.

Basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,70 euro e contrassegno telematico da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Grazie alla piattaforma tecnologica degli uffici postali abilitati, è l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) e inviare poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.

Per richiedere il rilascio del passaporto negli uffici postali delle grandi città è necessaria la prenotazione attraverso il sito di Poste Italiane.

Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nel 79% dei casi mentre nelle grandi città la richiesta di consegna a domicilio è pari al 32% del totale.

