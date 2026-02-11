Un nuovo pulmino per 'Le Tre e Un Quarto' grazie alla donazione dell'associazione 'Neri-Ferramosca'

Castelfiorentino
Dopo la bici Veloplus donata a Castelfiorentino, un nuovo progetto solidale a sostegno del territorio

Si chiude un altro progetto per l'associazione Riccardo Neri&Alessio Ferramosca. Dopo la scorsa donazione con la quale è stato possibile l'acquisto della bici 'Veloplus' inaugurata a Castelfiorentino, è la volta dell'associazione Le Tre e Un Quarto di Vico D'Elsa che, grazie a una generosa donazione, ha potuto acquistare un pulmino per garantire indipendenza e libertà di spostamento ai ragazzi che frequentano le loro attività.

L'inaugurazione del pulmino da 9 posti è avvenuta sabato 7 gennaio. L'associazione Le Tre e Un Quarto svolge attività di utilità sociale in favore di soggetti fragili e con disabilità, attraverso attività manuali e didattiche. "Ora i ragazzi dell'Associazione potranno provare l'emozione di avere sempre ad accompagnarli nei loro spostamenti due amici: Riccardo e Alessio", afferma l'associazione castellana.

"Una grande emozione per tutti. Cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta i nostri sostenitori che ci aiutano a donare e a ricordare con gesti di amore Riccardo e Alessio", dichiarano dall'associazione Riccardo Neri&Alessio Ferramosca.

"Non ci sono parole sufficienti per descrivere per descrivere la gioia che ha portato la vostra donazione del nuovo pulmino - ha commentato l'associazione Le Tre e Un Quarto -. Ogni chilometro che questo pulmino percorrerà porterà con sé il segno della vostra generosità. Grazie per aver creduto nella nostra missione e per aver reso possibile tutto questo. Grazie per aver scelto di essere al nostro fianco: siete parte della nostra famiglia".

