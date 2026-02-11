Respinto il patteggiamento per l'imprenditore Matteini Bresci

È stato respinto il patteggiamento per Riccardo Matteini Bresci, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che coinvolge tra i vari indagati anche l'ex sindaca Ilaria Bugetti di Prato, dimessa nel giugno 2025. Il gip di Firenze Fabio Gugliotta ha rigettato l'istanza di pena concordata dalla procura e dalla difesa dell'imprenditore, cinque mesi in continuazione con la precedente condanna a 2 anni e 2 mesi già patteggiata un anno fa, a febbraio 2025, per l'altra inchiesta in cui era coinvolto con l'ex comandante dei carabinieri della compagnia di Prato Sergio Turini.

Per il gip non è dimostrato, come riteneva l'accusa, la continuazione del reato e un unico disegno criminoso tra le due inchieste. Il tribunale ha disposto la restituzione degli atti ai pm Lorenzo Gestri e Antonio Nastasi, titolari dell'inchiesta mentre il difensore dell'imprenditore, rispetto alla decisione dell'udienza del 10 febbraio, ha dichiarato che è in corso la valutazione su "quale strada intraprendere". Le indagini della Dda di Firenze sono partite oltre due anni fa e, secondo l'accusa, l'ex sindaca di Prato avrebbe perseguito "gli interessi occulti" di Matteini Bresci ottenendo finanziamento e sostegno per le candidature.