"Sempre più vicini": al via progetto di cittadinanza attiva per controllo di vicinato e protezione civile

Il Comune di Fucecchio promuove il progetto 'Sempre più vicini', un’iniziativa di cittadinanza attiva dedicata al controllo di vicinato, inteso come sicurezza partecipata e conoscenza delle buone pratiche di protezione civile, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale a supporto del territorio e dei suoi abitanti.

Il progetto prevede una serie di incontri pubblici nelle contrade (o dove diversamente indicato), durante i quali verranno condivise modalità operative e strategie di prevenzione e tutela del territorio, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale e individuando le giuste modalità per le segnalazioni alle forze dell'ordine.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare agli incontri, che si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Martedì 17 febbraio

ore 18 – Contrada Massarella

ore 21 – Contrada Torre

Martedì 24 febbraio

ore 18 – Contrada Borgonovo

ore 21 – Contrada Bernarda

Martedì 3 marzo

ore 18– Contrada Botteghe

ore 21 – Contrada Raimonda

Martedì 10 marzo

ore 18 – Contrada Querciola

ore 21– Contrada Ferruzza

Martedì 17 marzo

ore 18 – Contrada San Pierino

ore 21 – Contrada Samo

Martedì 31 marzo

ore 18 – Contrada Sant’Andrea

ore 21– Contrada Cappiano (insieme ai cittadini di Vedute)

Martedì 7 aprile

ore 18 – Galleno, via della Chiesa (saletta parrocchiale)

ore 21.30 – Querce, via di Ferretto (saletta comunale, insieme ai cittadini di Pinete)

Gli incontri rappresentano un’importante occasione di conoscenza di questo modello condiviso di sicurezza e solidarietà territoriale, studiato e strutturato a misura del territorio fucecchiese. Agli incontri saranno presenti rappresentanti dell'amministrazione comunale, della protezione civile e il delegato della commissione comunale sulla sicurezza urbana Salvatore Spitaleri. L’Amministrazione comunale rinnova l’invito a partecipare numerosi per conoscere tutti i dettagli del progetto che sta per partire su tutto il territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa