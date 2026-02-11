Tribunale a Empoli, Mantellassi all'Ordine avvocati Pisa: "Richiesta trasversale e legittima"

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi interviene nel dibattito nato dalle dichiarazioni dell'Ordine degli Avvocati di Pisa contrarie al percorso verso il ritorno di un tribunale a Empoli che inclusa 15 comuni tra l'Empolese Valdelsa e la Zona del Cuoio.

"Leggo con stupore le dichiarazioni dell’Ordine degli Avvocati di Pisa rispetto all’apertura di un tribunale ad Empoli. Pochi mesi fa infatti la nostra giunta ha approvato un atto con cui mettiamo a disposizione due immobili per la sede del tribunale e della procura. Un passo in avanti concreto per un progetto che guarderebbe a tutto l’Empolese Valdelsa e ai quattro comuni del Valdarno.

Dispiace di leggere parole come'corporativismo' a bollare una richiesta che viene in modo trasversale da un territorio così vasto e importante. La volontà di un tribunale ad Empoli è sostenuta da un comitato apposito, da molti cittadini, dalle imprese, dalle associazioni di categoria, dall’Associazione degli Avvocati, dalle istituzioni e da tutte le forze politiche.

Non ultimo un vice ministro dell’attuale governo si era espresso nella direzione favorevole ad un'apertura del tribunale, così come più volte anche le forze di maggioranza dell’attuale governo. E così come più volte lo ha sostenuto la Regione Toscana e tutte le forze di maggioranza dei nostri comuni.

Insomma, un territorio intero di circa 200mila persone per un tribunale che abbia sede in una città con un polo produttivo da 21mila occupati e 7mila imprese. Bollare una richiesta legittima, costruita e motivata come questa, come una mera richiesta campanilistica o corporativa colpisce e stupisce.

Un territorio ha tutto il diritto di immaginare servizi e chiedere un tribunale, che ha avuto in passato, senza dover essere accusato di corporativismo. Mi aspetto che tutte le forze politiche che a Empoli si sono espresse per l’apertura del tribunale, e ribadisco tutte, ora difendano questa scelta fino in fondo".

