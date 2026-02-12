A Marcignana si inaugura il nuovo fontanello di acqua, sono 8 a Empoli

Attualità Empoli
Appuntamento per sabato 21 febbraio alle ore 10 in via Valdelsa. Con il nuovo impianto saliranno a otto i fontanelli attivi nel comune

Tutto pronto a Marcignana per l’inaugurazione del nuovo fontanello di acqua ad alta qualità, realizzato da Acque con il co-finanziamento del Comune di Empoli. Appuntamento per sabato 21 febbraio alle 10 in via Valdelsa. All’iniziativa prenderanno parte il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e i rappresentanti della giunta comunale. Con loro, Simone Millozzi e Valentina Vanni, rispettivamente presidente e consigliera di Acque.

Il fontanello consentirà di prelevare gratuitamente acqua di rete “immediatamente buona da bere”, grazie a un avanzato sistema di filtraggio che elimina il cloro - usato per garantire la sicurezza dell’acqua lungo il percorso dalle centrali fino alle abitazioni - restituendo così una risorsa sicura e di qualità. Il nuovo impianto va ad arricchire la rete comunale dei fontanelli, che sale complessivamente a otto strutture attive, con quelle già presenti nei pressi dello Stadio Castellani, a Santa Maria, Ponte a Elsa, Avane, Pozzale, Ponzano e Monterappoli.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni volte a promuovere comportamenti sostenibili, riducendo l’utilizzo della plastica usa-e-getta, favorendo un risparmio economico per le famiglie e valorizzando la risorsa idrica.

