Al via le iscrizioni a IncontraInformatica: scadenze il 9 marzo e il 2 aprile

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

L'iniziativa di orientamento a informatica per le ultime classi delle superiori

Sono aperte le iscrizioni a IncontraInformatica, la giornata di orientamento del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa in programma lunedì 16 marzo e lunedì 20 aprile nella sede di Largo Bruno Pontecorvo. Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile al link: le iscrizioni per la data del 16 marzo si chiudono lunedì 9 marzo; quelle per il 20 aprile giovedì 2 aprile.

L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori e ha l’obiettivo di offrire un’esperienza diretta della vita universitaria, per aiutare a scegliere in modo consapevole il percorso di studi.

Il programma, identico per entrambe le giornate, prevede una immersione nella vita universitaria: lezioni, la presentazione dei corsi di laurea, momenti di confronto con docenti e studenti e tavole rotonde dedicate alle prospettive formative e professionali. Nel pomeriggio è prevista una passeggiata nel centro storico insieme ai tutor del Dipartimento fino al Museo degli Strumenti per il Calcolo (area dei Vecchi Macelli, via Nicola Pisano), con visita guidata e seminario dal titolo “Come funzionano le piattaforme di streaming”. Pausa caffè e pranzo sono offerti dal Dipartimento.

L’evento è realizzato con fondi PNRR; la partecipazione è riconosciuta ai fini dell’orientamento attivo nella transizione scuola–università nell’ambito del PNRR (DM 934 del 03/08/2022)

Fonte: Università di Pisa

Notizie correlate

12 Febbraio 2026
Delegazione di imprenditori cinesi incontra il sindaco di Pisa Michele Conti

Il sindaco Conti incontra una delegazione di imprenditori cinesi

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha ricevuto presso il Comune di Pisa la delegazione di importanti imprenditori cinesi attivi sul territorio pisano, guidata dal sig. Jin Shubin. Un incontro [...]

Pisa
Attualità
11 Febbraio 2026

Bonus anziani, 240 beneficiari nel 2025 a Pisa

Sono 240 i beneficiari del “Bonus anziani 2025”, il contributo istituito dal Comune di Pisa per sostenere le persone anziane non autosufficienti residenti nel territorio comunale. È online sul sito del [...]

Pisa
Attualità
11 Febbraio 2026

Il laboratorio DETAILLs dell'Università di Pisa vince il Premio Mario Raffa

Il DETAILLs Lab dell’Università di Pisa è tra i vincitori del Premio Mario Raffa – Public Engagement and Social Impact, promosso dall’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG) per valorizzare le migliori iniziative di terza [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina