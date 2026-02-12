Al via le iscrizioni a IncontraInformatica: scadenze il 9 marzo e il 2 aprile

Sono aperte le iscrizioni a IncontraInformatica, la giornata di orientamento del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa in programma lunedì 16 marzo e lunedì 20 aprile nella sede di Largo Bruno Pontecorvo. Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile al link: le iscrizioni per la data del 16 marzo si chiudono lunedì 9 marzo; quelle per il 20 aprile giovedì 2 aprile.

L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori e ha l’obiettivo di offrire un’esperienza diretta della vita universitaria, per aiutare a scegliere in modo consapevole il percorso di studi.

Il programma, identico per entrambe le giornate, prevede una immersione nella vita universitaria: lezioni, la presentazione dei corsi di laurea, momenti di confronto con docenti e studenti e tavole rotonde dedicate alle prospettive formative e professionali. Nel pomeriggio è prevista una passeggiata nel centro storico insieme ai tutor del Dipartimento fino al Museo degli Strumenti per il Calcolo (area dei Vecchi Macelli, via Nicola Pisano), con visita guidata e seminario dal titolo “Come funzionano le piattaforme di streaming”. Pausa caffè e pranzo sono offerti dal Dipartimento.

L’evento è realizzato con fondi PNRR; la partecipazione è riconosciuta ai fini dell’orientamento attivo nella transizione scuola–università nell’ambito del PNRR (DM 934 del 03/08/2022)

Fonte: Università di Pisa

