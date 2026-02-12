Bibbiena, esploso un furgone carico di bombole d'ossigeno: tre feriti lievi

L'incendio è scoppiato stamattina in via Michelangelo, vicino a una scuola. I bambini messi in sicurezza e soccorsi sul posto dal 118 e dai vigili del fuoco

Incendio stamattina a Bibbiena (Arezzo) dove un furgone carico di bombole di ossigeno è esploso, provocando lievi ferite a tre persone. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 in via Michelangelo, a pochi passi da una scuola del centro Casentino.

Sul luogo sono intervenute quattro ambulanze del 118 e il gruppo maxi emergenze della Asl Toscana sud est. I feriti presentano sintomi da intossicazione e, in un caso, lievi ustioni alle mani. L'esplosione ha distrutto il furgone e generato una colonna di fumo nero visibile da lontano.

Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa e l'area transennata. In via precauzionale, gli alunni della primaria sono stati messi al sicuro all'interno della scuola secondaria vicina. I bambini, assicura il dirigente scolastico, stanno tutti bene e ha invitato i genitori a ritirarli con calma e tranquillità.

 

