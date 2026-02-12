Cardiologie aperte a Firenze: sabato 14 febbraio test gratuiti e prevenzione senza prenotazione

Ambulatori di cardiologia aperti senza prenotazione il prossimo sabato 14 in occasione della 20° edizione nazionale di prevenzione cardiovascolare promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore di ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Sabato dalle 8.30 alle 13.00 gli ambulatori di Cardiologia di Santa Maria Nuova e quello del San Giovanni di Dio, con i referenti organizzativi Giuseppe Ciriello, Francesca Sani, e il Direttore della SOC Cardiologia Firenze 1, Massimo Milli, saranno aperti con accesso libero ai cittadini per promuovere l’aderenza ai corretti stili di vita, effettuare gratuitamente alcuni test clinici e diffondere la mission della Fondazione in termini di assistenza e di ricerca.

Anche quest’anno la Fondazione per il Tuo Cuore desidera puntare l’attenzione su fibrillazione atriale, cardioncologia, cardiopatie e gravidanza, scompenso cardiaco e prevenzione dei fattori di rischio modificabili. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini e prevenire alcune delle più diffuse patologie cardiovascolari, ricordando il fondamentale ruolo del cardiologo nella promozione della prevenzione cardiovascolare e del controllo dei fattori di rischio.

A Santa Maria Nuova saranno quattro gli ambulatori coinvolti (1° piano, ascensore F): nel primo si potranno eseguire elettrocardiogramma e fare rilevazione della pressione ed ecoscopia cardiaca; nel secondo sarà eseguita una dimostrazione dal titolo “ABC Approccio all’emergenza cardiologica con dimostrazione su manichino di rianimazione cardiopolmonare”; negli altri ambulatori si illustreranno i percorsi sullo scompenso cardiaco e sui fattori di rischio e i corretti stili di vita.

Al San Giovanni di Dio (1° piano, Padiglione Leonardo da Vinci), saranno offerti gli stessi servizi (elettrocardiogramma, rilevazione pressione, ecoscopia cardiaca) e i presenti troveranno un ambulatorio dedicato al tema della relazione tra ictus-fibrillazione atriale e patologie cardiache strutturali, con cardiologi pronti a dare tutte le informazioni necessarie.

La Fondazione ha attivato un numero verde dedicato ai cittadini che potranno chiamare ancora fino a domani 13 febbraio (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00), per porre domande su problemi legati alle malattie del cuore alle quali risponderanno i cardiologi delle Strutture aderenti a Cardiologie Aperte 2026. Le telefonate saranno trasferite in logica territoriale, ovvero collegando il paziente alla Cardiologia regionale a lui più vicina. Il numero è 800052233.

