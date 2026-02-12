Case della Memoria, aperto il bando per formare giovani professionisti museali

L’Associazione Nazionale Case della Memoria promuove il bando “Giovani custodi di memorie accessibili. Percorsi formativi di eccellenza nel settore museale”, rivolto a professionisti under 30 da avviare a percorsi formativi integrati nel comparto museale toscano. L'iniziativa, finanziata nell'ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 (Attività PAD 1.a.5) rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, e mira a formare una nuova generazione di professioniste e professionisti museali, con la specializzazione nell'interpretazione e comunicazione innovativa del patrimonio culturale.

Obiettivo del progetto “Giovani custodi di memorie accessibili” è formare professionisti qualificati nel settore dei beni culturali con specializzazione in accessibilità museale e inclusione culturale. Tra le finalità, anche quella di favorire la transizione stabile e di qualità dal mondo dello studio al mondo del lavoro, promuovere lo sviluppo di competenze innovative nel patrimonio culturale, attraverso un approccio integrato teoria-pratica e promuovere la cultura museale inclusiva e accessibile, rispondendo al fabbisogno emergente di professionalità nel settore.

I candidati e le candidate devono essere in stato di disoccupazione, inoccupazione o inattività alla data di scadenza dell’avviso, non aver compiuto 30 anni, essere in possesso di un diploma di laurea magistrale o specialistica conseguito da non oltre 24 mesi e non essere impegnati in altri percorsi di studio o formazione; per i cittadini stranieri è inoltre richiesta una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B2.

I percorsi combinano un mese (100 ore) di formazione teorica nelle aule didattiche dell’ente formativo e 6 mesi di tirocinio pratico (600 ore) con possibile proroga fino a 12 mesi complessivi (1.200 ore) presso il Puccini Museum - Casa natale di Lucca, in partnership con Uici Prato (disabilità visiva e accessibilità) e Cna Toscana Centro (ente promotore accreditato).

La formazione teorica verterà su sei moduli: “Il Sistema museale toscano e le Case della Memoria” (15 ore), “Normative e best practice internazionali sull’accessibilità culturale” (20 ore), “Design universale e progettazione inclusiva degli spazi” (20 ore), “Tecnologie e ausili per l’accessibilità sensoriale e cognitiva” – con Uici Prato (20 ore), “Comunicazione e marketing culturale inclusivo” (15 ore), “Elementi di project management e fundraising per la cultura” (10 ore). A questo si aggiungono tre visite didattiche alle case museo del “Sistema museale Case della Memoria di Toscana, i Grandi personaggi” e/o musei o sistemi museali.

Le attività principali previste per il tirocinio pratico al Puccini Museum - Casa natale, includeranno: affiancamento nella gestione quotidiana della Casa Museo; progettazione e realizzazione di percorsi tattili e audiodescrizioni; sviluppo di materiali informativi in linguaggio facile da leggere; conduzione di visite guidate inclusive e laboratori didattici; ricerca e digitalizzazione di contenuti accessibili; collaborazione con UICI Prato per la validazione delle soluzioni di accessibilità; project work finale (analisi critica e proposta di innovazione museale inclusiva).

Le candidature devono essere inviate entro il 15 marzo 2026 esclusivamente per via digitale utilizzando il form online disponibile su www.casedellamemoria.it dove è possibile anche consultare il bando integrale.

Fonte: Associazione Nazionale Case della Memoria

