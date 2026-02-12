Vinci, il Comune invita i genitori a visitare i centri cottura delle mense scolastiche

I genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale di Vinci riceveranno nei prossimi giorni un invito a visitare il centro cottura Cir Food di Via Provinciale di Mercatale, nel quale ogni giorno vengono preparati i pasti destinati alle mense scolastiche.

La lettera che invita le famiglie è a firma di Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Francesco Marzocchini, assessore all'istruzione, che intendono così promuovere l’iniziativa nell’ambito dell’attività portata avanti dalla Commissione mensa, “in un’ottica di dialogo, trasparenza e partecipazione attiva” che coinvolga le famiglie.

"L’iniziativa - scrivono Vanni e Marzocchini - nasce dalla volontà di rafforzare la consapevolezza che la mensa scolastica rappresenti non solo un servizio, ma anche un importante momento educativo volto a promuovere corrette abitudini alimentari. In questo percorso, la collaborazione tra scuola, famiglie, gestore del servizio e amministrazione comunale è ritenuta fondamentale".

Le visite al centro cottura di Via Provinciale Mercatale verranno effettuate insieme alla dottoressa Claudia Lo Conte, nutrizionista incaricata dal Comune, che sarà in grado di fornire ai partecipanti le informazioni utili sugli aspetti nutrizionali e sulle modalità di preparazione dei cibi.

Per partecipare – in piccoli gruppi di massimo tre o quattro persone – è necessario prenotarsi con largo anticipo, così da consentire al meglio l’organizzazione delle visite da parte dell’ufficio scuola.

Questi i contatti da utilizzare:

-Ufficio scuola (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì anche 15.00-17.00): 0571933283, 0571933293, 0571933241;

-protocollo@comune.vinci.fi.it, indicando nella mail nome, cognome, telefono dei visitatori e scuola e classe frequentata dal bambino.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

