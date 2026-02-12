Vinci, il Comune invita i genitori a visitare i centri cottura delle mense scolastiche

Attualità Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile
Vinci visita sindaco Daniele Vanni centro cottura mense scolastiche
Il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, in visita al centro cottura di Mercatale

In arrivo alle famiglie l'invito a firma di sindaco e assessore all'istruzione

I genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale di Vinci riceveranno nei prossimi giorni un invito a visitare il centro cottura Cir Food di Via Provinciale di Mercatale, nel quale ogni giorno vengono preparati i pasti destinati alle mense scolastiche.

La lettera che invita le famiglie è a firma di Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Francesco Marzocchini, assessore all'istruzione, che intendono così promuovere l’iniziativa nell’ambito dell’attività portata avanti dalla Commissione mensa, “in un’ottica di dialogo, trasparenza e partecipazione attiva” che coinvolga le famiglie.

"L’iniziativa - scrivono Vanni e Marzocchini - nasce dalla volontà di rafforzare la consapevolezza che la mensa scolastica rappresenti non solo un servizio, ma anche un importante momento educativo volto a promuovere corrette abitudini alimentari. In questo percorso, la collaborazione tra scuola, famiglie, gestore del servizio e amministrazione comunale è ritenuta fondamentale".

Le visite al centro cottura di Via Provinciale Mercatale verranno effettuate insieme alla dottoressa Claudia Lo Conte, nutrizionista incaricata dal Comune, che sarà in grado di fornire ai partecipanti le informazioni utili sugli aspetti nutrizionali e sulle modalità di preparazione dei cibi.

Per partecipare – in piccoli gruppi di massimo tre o quattro persone – è necessario prenotarsi con largo anticipo, così da consentire al meglio l’organizzazione delle visite da parte dell’ufficio scuola.

Questi i contatti da utilizzare:

-Ufficio scuola (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì anche 15.00-17.00): 0571933283, 0571933293, 0571933241;

-protocollo@comune.vinci.fi.it, indicando nella mail nome, cognome, telefono dei visitatori e scuola e classe frequentata dal bambino.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Vinci
Attualità
11 Febbraio 2026

Cantieri a Vinci, il sindaco fa il punto della situazione

Vinci Immaginari Futuri, il progetto che rientra nei lavori del PNRR, prosegue nei vari punti del Capoluogo. A illustrare lo stato dei lavori è Daniele Vanni, sindaco di Vinci: "Nel [...]

Vinci
Attualità
10 Febbraio 2026

A Vinci nasce il Salotto Italia-Cina: una piattaforma permanente di cooperazione culturale ed economica

Un dialogo tra cultura, impresa e visione internazionale prende forma a Vinci, città natale di Leonardo da Vinci. Qui si è svolto l’evento B2B Italia–Cina dedicato alla presentazione del Salotto [...]

Empoli
Attualità
10 Febbraio 2026

100x100 Gaza: cinque circoli dell'Empolese Valdelsa aderiscono alla raccolta fondi

I circoli rilanciano la mobilitazione per Gaza. Anche nell’Empolese Valdelsa sono diversi quelli che aderiscono alla campagna nazionale “100×100 Gaza”, una mobilitazione straordinaria nata lo scorso anno per sostenere la [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

torna a inizio pagina