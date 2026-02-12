Si conferma massiccia la presenza delle concerie del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola con circa 40 aziende ad uno dei più importanti appuntamenti per il mercato della pelle e del cuoio: la fiera Lineapelle a Milano. L’attenzione agli andamenti del mercato resta molto alta, in un contesto economico ancora complesso per l’intero comparto conciario, con l’obiettivo condiviso di sostenere e rilanciare il settore.

"Lineapelle rappresenta anche quest’anno un’occasione fondamentale per le nostre aziende, per confrontarsi con i principali operatori del settore, intercettare nuove tendenze e rafforzare relazioni commerciali strategiche. Come ogni stagione, abbiamo voluto essere presenti per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale alle imprese del territorio e per comprendere quali siano le aspettative del mercato in una fase che resta delicata - spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, in visita alla fiera insieme al vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, alla vicesindaca Azzurra Bonaccorsi e all’assessore Giacomo Gozzini -. La presenza numerosa delle aziende di Ponte a Egola e l’interesse registrato agli stand sono segnali incoraggianti in vista dei prossimi mesi. Lineapelle si conferma una vetrina internazionale importante per promuovere la qualità e l’eccellenza della nostra produzione".

Tra i visitatori prevalgono operatori europei, mentre si intravedono segnali di ripresa anche da altri mercati internazionali.

“Nonostante permangano elementi di incertezza legati alla congiuntura economica e all’andamento degli ordini, tra i conciatori presenti in fiera emerge una forte volontà di investire in innovazione, sostenibilità e ricerca per restare competitivi - conclude il sindaco -. Le aziende del distretto di Ponte a Egola hanno già dimostrato in passato di saper affrontare momenti difficili con capacità di adattamento e spirito innovativo, e siamo convinti che anche questa fase potrà rappresentare un’occasione per costruire nuove prospettive di crescita per il settore”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

