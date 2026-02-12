Concerie di Ponte a Egola a Lineapelle: il Comune al fianco delle imprese

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

In fiera una delegazione di San Miniato per sostenere il comparto conciario: presenti sindaco, vicesindaco e il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo

Si conferma massiccia la presenza delle concerie del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola con circa 40 aziende ad uno dei più importanti appuntamenti per il mercato della pelle e del cuoio: la fiera Lineapelle a Milano. L’attenzione agli andamenti del mercato resta molto alta, in un contesto economico ancora complesso per l’intero comparto conciario, con l’obiettivo condiviso di sostenere e rilanciare il settore.

"Lineapelle rappresenta anche quest’anno un’occasione fondamentale per le nostre aziende, per confrontarsi con i principali operatori del settore, intercettare nuove tendenze e rafforzare relazioni commerciali strategiche. Come ogni stagione, abbiamo voluto essere presenti per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale alle imprese del territorio e per comprendere quali siano le aspettative del mercato in una fase che resta delicata - spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, in visita alla fiera insieme al vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, alla vicesindaca Azzurra Bonaccorsi e all’assessore Giacomo Gozzini -. La presenza numerosa delle aziende di Ponte a Egola e l’interesse registrato agli stand sono segnali incoraggianti in vista dei prossimi mesi. Lineapelle si conferma una vetrina internazionale importante per promuovere la qualità e l’eccellenza della nostra produzione".

Tra i visitatori prevalgono operatori europei, mentre si intravedono segnali di ripresa anche da altri mercati internazionali.

“Nonostante permangano elementi di incertezza legati alla congiuntura economica e all’andamento degli ordini, tra i conciatori presenti in fiera emerge una forte volontà di investire in innovazione, sostenibilità e ricerca per restare competitivi - conclude il sindaco -. Le aziende del distretto di Ponte a Egola hanno già dimostrato in passato di saper affrontare momenti difficili con capacità di adattamento e spirito innovativo, e siamo convinti che anche questa fase potrà rappresentare un’occasione per costruire nuove prospettive di crescita per il settore”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
12 Febbraio 2026

Nozze d’oro, di diamante e di titanio: San Miniato festeggia 139 coppie

Sono 139 le coppie di San Miniato a festeggiare, nel 2026, 50, 60 e 70 anni di vita insieme, un anniversario che l’amministrazione comunale celebrerà, per il tredicesimo anno consecutivo, [...]

San Miniato
Attualità
11 Febbraio 2026

San Miniato, la Misericordia convoca l'assemblea degli iscritti per il rinnovo delle cariche sociali

La Misericordia di San Miniato Basso convoca (ore 19 prima convocazione, ore 21 seconda convocazione) per il 16 febbraio l'assemblea ordinaria degli iscritti, presso la sede della fraternità in piazza [...]

Empoli
Attualità
10 Febbraio 2026

L’Ordine degli avvocati di Pisa dice no al tribunale a Empoli

Si accende il confronto sull’ipotesi di istituire un nuovo tribunale a Empoli. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pisa ha espresso "fermo e totale dissenso rispetto alla prospettiva di istituire [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina