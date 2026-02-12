Eleonora Pini nuova assessora a Pontedera

Eleonora Pini, 38 anni da compiere nei primi giorni di marzo, è la nuova assessora della Giunta Comunale della città di Pontedera. Libera professionista in ambito grafico è iscritta al Pd (ricopre il ruolo di vicesegretaria comunale del partito) ed è stata consigliera comunale nella passata legislatura.

Stamani la presentazione della nuova assessora che ha messo in evidenza l'importanza dei temi che le sono stati affidati e l'importanza di lavorare in sinergia col resto della squadra, ringraziando il sindaco Franconi per la fiducia accordatale.

Il commento del sindaco Franconi: "Stamani abbiamo presentato la nuova assessora Eleonora Pini che ringrazio per la disponibilità accordata a occuparsi di deleghe delicate e impegnative come quella delle politiche abitative. A lei va il nostro in bocca al lupo nella convinzione che saprà portare avanti con energia, attenzione e sensibilità l’ottimo lavoro fatto fino a pochi mesi fa da Sonia Luca. Un ringraziamento va alle forze politiche e civiche di maggioranza e in particolare al Partito Democratico che, dopo un percorso di consultazione interna, mi ha proposto una giovane donna con esperienza amministrativa alle spalle e tanta voglia di mettersi al servizio della città. Da ultimo, ma non per ultimo, esprimo gratitudine agli assessori (specialmente Carla Cocilova e Alessandro Puccinelli) che in questo periodo intermedio si sono fatti carico di portare avanti con dedizione e impegno le deleghe affidate."

La ripartizione delle deleghe dopo l'ingresso di Eleonora Pini

• Matteo Franconi (Sindaco): Sanità, lavoro, pianificazione urbanistica ed edilizia privata, enti e società partecipate, politiche culturali connesse all'Arte Urbana, all'animazione culturale natalizia, alla valorizzazione degli spazi positivi pubblici (Palp e Museo Piaggio), alle relazioni con le Fondazioni (Teatro Nazionale della Toscana, Piaggio, Per la Cultura Pontedera);

• Carla Cocilova (Vicesindaca): politiche sociali e welfare generativo, legalità e diritti di cittadinanza, coesione sociale, intercultura e nuove generazioni, diritti civili, cooperazione internazionale, Agenda 2030.

• Alessandro Puccinelli (Assessore): ambiente, iniziative di rappresentanza istituzionale e cerimoniale, commercio e sviluppo locale, animazione territoriale e turismo, bilancio, personale, patrimonio.

• Mattia Belli (Assessore): lavori pubblici, protezione civile, mobilità e sosta, sport, decoro e forestazione urbana, sviluppo comunità energetiche, decentramento, infrastrutture strategiche e rigenerazione urbana.

• Francesco Mori (Assessore): politiche educative e scolastiche, sviluppo ed organizzazione villaggio scolastico, sistema bibliotecario, politiche culturali connesse alla promozione della lettura, alla valorizzazione del tessuto associativo, ai festival letterari, teatrali e musicali.

• Eleonora Pini (Assessora): politiche abitative, edilizia residenziale pubblica ed edilizia sociale, pari opportunità, sistemi informativi e sviluppo agenda digitale, polizia locale.