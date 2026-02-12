Eric Gobetti a Castelfiorentino, la Lega: "Lettura sbilanciata, segnaleremo al Ministero"

Così come FdI, anche la Lega di Castelfiorentino lancia accuse contro l'evento pubblico in occasione del giorno del Ricordo che ha coinvolto lo storico Eric Gobetti.

I consiglieri comunali Susi Giglioli, Angelo Fiore e Stefano Burgassi esprimono attraverso una nota "le profonde perplessità in merito all’incontro svoltosi ieri, organizzato dall’Amministrazione comunale in occasione del Giorno del Ricordo, con la partecipazione quale unico relatore dello storico Eric Gobetti".

"Avendo assistito all’evento di ieri nella Sala Rossa del Municipio - si legge - riteniamo che l’impostazione proposta abbia offerto una lettura dei fatti storici a mio avviso riduttiva e sbilanciata, tale da risultare svilente rispetto al significato istituzionale della ricorrenza e non adeguatamente rispettosa della memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Proprio per la delicatezza e la complessità del tema trattato, soprattutto in un contesto scolastico pubblico, riteniamo fondamentale che iniziative di questo tipo prevedano sempre un adeguato contraddittorio, al fine di garantire pluralità di approcci, equilibrio nell’esposizione e pieno rispetto del principio di imparzialità che deve caratterizzare l’istituzione scolastica.La scuola ha il compito di formare coscienze libere e consapevoli, non di veicolare letture unilaterali o percepite come ideologicamente orientate, tanto più quando si affrontano pagine dolorose della storia nazionale che richiedono sensibilità, rigore e rispetto".

I consiglieri rendono noto di aver inviato una PEC alla direzione scolastica invitando ad assicurare che l’incontro avesse un relatore in contraddittorio "al fine di un confronto plurale che garantisca agli studenti una visione completa e criticamente fondata degli eventi".

Secondo i consiglieri, però, "dalle foto e dalle testimonianze raccolte oggi dai presenti e dai ragazzi così non sembra sia avvenuto" e annunciano di aver segnalato la cosa al Ministero e alla Presidenza della Repubblica: "Nel rispetto del ruolo istituzionale che ci contraddistingue ci è d’obbligo segnalare formalmente l’accaduto al Ministero della pubblica istruzione e del merito e alle più alte cariche compresa la Presidenza della Repubblica nel rispetto dovuto a tutti i crimini e eccedi che meritano una narrazione equilibrata"

