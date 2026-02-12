Mark Kostabi porta Euphoria a Fucecchio: la mostra personale alla Galleria Greco Arte

La galleria Greco Arte è lieta di presentare EUPHORIA, la mostra personale di Mark Kostabi, che sarà inaugurata sabato 21 marzo 2026 alle ore 17:00 presso gli spazi espositivi di San Pierino, Fucecchio (FI), con la straordinaria presenza dell’artista.

Figura di rilievo nel panorama artistico internazionale, Kostabi è noto per il suo linguaggio visivo inconfondibile, fatto di atmosfere sospese, figure senza volto e scenari simbolici che dialogano con la storia dell’arte e la sensibilità contemporanea.

Le opere in mostra accompagnano il visitatore in un percorso emotivo e visionario, dove estetica, riflessione e poesia si fondono in un racconto intenso e coinvolgente.

La mostra sarà visitabile dal 21 marzo al 25 aprile 2026 a ingresso libero.

Un evento culturale di grande importanza per il territorio e un’occasione unica per incontrare da vicino uno degli artisti più riconoscibili e apprezzati della scena contemporanea.

Vi aspettiamo per condividere insieme questo importante momento d’arte.

Info utili

Greco Arte – Via Sanminiatese 13, San Pierino, Fucecchio (FI)

www.grecoarte.com |Tel. 338 7730863 – 329 5661730

Fonte: Ufficio stampa

