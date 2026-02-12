FI: "Continueremo a sostenere il Tribunale a Empoli"

Dopo la presa di posizione del sindaco di Empoli Alessio Mantellassi che, commentando la chiusura dell'Ordine degli Avvocati di Pisa al Tribunale a Empoli aveva chiamato in causa "tutte le forze politiche che a Empoli si sono espresse per l’apertura del tribunale" auspicando che "ora difendano questa scelta fino in fondo", non si è fatta attendere la risposta di Forza Italia: "La nostra posizione è chiara. Essendo forza di governo, continueremo a fare quanto possibile riportare a Empoli il tribunale. Ricordiamo a tal proposito la visita del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto nel maggio del 2024. In un incontro con gli avvocati, espresse il suo sostegno per la riapertura del tribunale sottolineando la necessità di fare squadra per ottenere questo obiettivo territoriale. Noi siamo sempre su questa posizione", così in una nota gli esponenti locali Nicola Nascosti, Simone Campinoti, Filippo Ciampolini, Samuele Spini e Claudia Ghezzi .

Non manca però una punta di polemica da parte degli esponenti di Forza Italia: "Quando il vice ministro della Giustizia Sisto venne a Empoli – proseguono – fummo accusati di strumentalizzare quella visita a fini elettorali. Curioso che oggi gli stessi che ce lo dissero chiedano il nostro appoggio".